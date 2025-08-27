Sesión IHSG gané 0.29 por ciento, el emisor Prajogo Pangestu Puncakan Rango de los principales ganadores

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) fortificado 0.29 por ciento o 23.53 puntos al final de la primera sesión comercio Miércoles 27 de agosto de 2025. El aumento empujó el índice a través del área de 7,929.29.

El movimiento JCI se monitorea para moverse en el área de 7,895-7,938 áreas. Publicando valores transacción alcanzó RP 10.89 billones.

Analista Phintraco Sekuritas que evalúa técnicamente, el indicador RSI estocástico muestra el potencial de la cruz dorada en el área de pivote. Mientras que el indicador MACD aún muestra el histograma inclinado.

El fortalecimiento del JCI también fue apoyado por un aumento en varios sectores de existencias. El sector industrial aumentó un 2,52 por ciento, el sector de materia prima (materiales básicos) se disparó 1.53 por ciento y el sector de transporte disparó 1.52 por ciento.



Ilustración de inversión en línea Foto : pexels.com/alphatradezone

Sin embargo, algunos sectores todavía están cayendo en la zona roja. El sector financiero debilitó el 0.64 por ciento, el sector cíclico se redujo el 0.39 por ciento y el sector no cíclico erosionó el 0.26 por ciento.

«Con estas condiciones, estimamos que IHSG tiene la oportunidad de moverse en el rango de 7,900-7,950 en la segunda sesión de la negociación actual», dijo el analista de Phintraco Sekuritas el miércoles 27 de agosto de 2025.

Además, Phintraco Sekuritas también informó a tres emisores de acciones que registraron el salto de precio más alto para que ingresaron a las filas de ganadores en la junta principal, que incluyen:

PT Barito Pacific TBK (BRPT)

Las acciones de BRPT dispararon 5.96 por ciento o 130 puntos en el área de 2,310.

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Las acciones de MDKA aumentaron en un 4,93 por ciento o 110 puntos a 2,340.

Alamri Resources Indonesia TBK (Adro)

Las acciones de Adro ganaron 4.32 por ciento o 75 puntos a 1,810.