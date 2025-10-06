Sesión IHSG Caí ligeramente, verifique 3 acciones en la parte superior de los rangos de LQ45 de Gainer superior

Yakarta, Viva – Índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Cerrado de plano con una ligera disminución de 0.05 por ciento o 4.71 puntos al final de la primera sesión de negociación, lunes 6 de octubre de 2025. JCI estacionó en 8,113.58.

El movimiento del índice doméstico fue monitoreado en el área de 8,104-8,176. El valor de la transacción registró un valor nominal de Rp 17.23 billones con una frecuencia de transacción de 1.79 millones.

Técnicamente, los analistas de Phintraco Sekuritas ven la formación de histogramas negativos en MACD aún continúa. Mientras tanto, el indicador RSI estocástico forma una cruz dorada en el área de pivote.

Aunque el JCI era lento, el sector tecnológico aumentó rápidamente en un 2.07 por ciento. Además, el sector de la materia prima (materiales básicos) aumentó un 1,15 por ciento y el sector de infraestructura se disparó un 0,77 por ciento.

Preferiblemente, el sector industrial experimenta correcto La mayoría de los taja por 1.53 por ciento. El sector de la salud redujo el 1,31 por ciento y el sector cíclico debilitó el 0,88 por ciento.

«Estimamos que IHSG tiene el potencial de moverse en el nivel de 8075-8150 en el comercio de la segunda sesión», se citó el analista de Phintraco Sekuritas en su investigación el lunes 6 de octubre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó a tres emisores de acciones que obtuvieron un salto de precio significativo. Las siguientes son acciones que superan las filas de Gainers Top LQ45.

PT Pertamina Energía geotérmica TBK (PGEO)

Las acciones de PGEO aumentaron 5.71 por ciento o 80 por ciento a 1,480.

PT Barito Pacific TBK (BRPT)

El emisor controlado por Prajogo pangestu Siguiendo con un aumento de precios del 4.16 por ciento o 160 puntos a 4,010.

PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)

Los resultados positivos también fueron registrados por acciones de MEDC del 2.97 por ciento o 45 puntos a 1,560.