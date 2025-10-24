Sesión I de la JCI Vuelo al nivel 8.300, las acciones de Unilever y Astra International brillan

Jacarta – Índice de precios Acciones El índice compuesto (IHSG) registró aumentos constantes hasta el final de la primera sesión de negociación de hoy, viernes 24 de octubre de 2025. La JCI se fortalece en un 0,46 por ciento o 38,21 puntos, rompiendo el área de 8.312,57.

Lea también: JCI se fortalece en el nivel 8.274 al cierre de hoy, consulte las 3 acciones más rentables



La JCI había tocado el punto más alto El nuevo intradiario (máximo histórico) estaba en el nivel 8.351, mientras que la posición más baja estaba en la zona de 8.284. El aumento fue impulsado por un impulso positivo en la mayoría de los sectores.

El sector inmobiliario registró un rápido aumento del 3,33 por ciento. Luego el sector industrial se disparó un 1,36 por ciento y el sector salud aumentó un 1,22 por ciento.

Lea también: La sesión I del IHSG se fortaleció rápidamente, las acciones de Unilever y Telkom se dispararon



Aunque el índice interno continúa registrando reliVarios sectores bursátiles están varados en la zona roja. El sector tecnológico cayó un 1,32 por ciento, el sector no cíclico cayó un 0,69 por ciento y el sector de materiales básicos cayó un 0,41 por ciento.



IHSG Foto : FOTOS DE ANTARA/Sigid Kurniawan

Lea también: JCI cierra, cayendo un 1 por ciento después de que BI mantenga las tasas de interés, estas 3 acciones se mantienen fuertes en la zona verde



Los analistas de Phintraco Sekuritas evalúan que técnicamente el JCI logró cerrar por encima del nivel de resistencia psicológica de 8.300. Esto concuerda con que el indicador MACD moderno muestra la formación de un histograma positivo.

«Estimamos que la JCI se moverá en el rango de 8.275-8.325 en la segunda sesión», continuó el analista Phintraco Sekuritas, citado en su investigación el viernes 24 de octubre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó sobre las acciones con los mayores saltos de precios. Las siguientes tres acciones que se encuentran entre las más ganadoras incluyen:

Unilever Indonesia Tbk (UNVR)

Las acciones de UNVR lograron ganar dos dígitos, un 10,62 por ciento o 240 puntos, hasta 2.500.

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)

Le siguieron las acciones de AKRA con un salto del 9,42 por ciento o 105 puntos hasta el nivel 1.220.

PT Astra Internacional Tbk (ASII)

Las acciones de ASII también obtuvieron resultados positivos del 4,74 por ciento o 300 puntos hasta el área de 6.625.