Sesión I de IHSG plana, las acciones de minimercados lideran las ganancias

Jacarta – Índice de precios Existencias CombinaciónIHSG) departamento al cierre comercio primera sesión, lunes 13 de octubre de 2025. JCI subió un punto o 0,019 por ciento a 8.259,99 después de caer más del 1 por ciento al inicio de las operaciones.

Lea también: La JCI abre más débil tras la lentitud de las bolsas de valores de Asia-Pacífico y de Wall Street



La JCI se movió dentro del área de 8.134 y alcanzó su punto más alto en 8.288. El valor de la transacción alcanzó los 14,50 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 1,70 millones.

El sector tecnológico lideró el aumento con un 2,81 por ciento. Los otros dos sectores que registraron los mayores incrementos fueron el sector energético, que subió un 1,75 por ciento y el sector no cíclico, que subió un 1,39 por ciento.

Lea también: Analista predice que la JCI se acercará al nivel 8.400; eche un vistazo a las recomendaciones para acciones potencialmente rentables



Por el contrario, el sector cíclico cayó un 1,41 por ciento, seguido de una corrección en el sector financiero del 1,17 por ciento y el sector inmobiliario cayó un 1,02 por ciento.



IHSG Foto : FOTOS DE ANTARA/Sigid Kurniawan

Lea también: Precio del oro de hoy, 11 de octubre de 2025: los productos Antam brillan el fin de semana



Los analistas de Phintraco Sekuritas estiman que técnicamente la formación de un histograma positivo en el MACD está empezando a reducirse. El indicador estocástico RSI se encuentra en zona de sobrecompra.

«Estimamos que el JCI tiene potencial para moverse en el rango de 8.225-8.275 niveles en la segunda sesión de negociación», dijo el analista Phintraco Sekuritas citado en su investigación el lunes 13 de octubre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó sobre tres emisores de acciones que registraron los mayores saltos de acciones, por lo que entraron en las filas de los que más ganaron.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)

Las acciones de AMRT se dispararon un 6,19 por ciento o 120 puntos para penetrar el área de 2.060.

PT Amman Mineral International Tbk (AMMN)

Las acciones de AMMN obtuvieron un aumento del 5,41 por ciento o 400 puntos hasta el nivel de 7.800.

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Las acciones de MEDC siguieron fortaleciéndose un 4,70 por ciento o 70 puntos hasta 1.560.