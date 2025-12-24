Sesión I de IHSG plana, consulte 3 acciones brillantes en el ranking de principales ganadores

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) no experimentó muchos cambios al final de la primera sesión comercio Miércoles 24 de diciembre de 2025. JCI subió un 0,03 por ciento o 2,71 puntos hasta el nivel 8.587.

Se observó que la JCI se movía en el área de 8.554 hasta tocar el nivel de 8.611. El valor de transacción registrado alcanzó los 13,47 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 1,50 millones de veces.

El sector de infraestructura se disparó un 1,40 por ciento. También se registró un fortalecimiento en el sector inmobiliario con un 0,70 por ciento y en el sector industrial con un 0,41 por ciento.

El brillo en varios sectores se vio compensado por correcciones en otros sectores bursátiles, de modo que el índice nacional tendió a cerrar plano. El sector del transporte se debilitó un 0,79 por ciento, el sector cíclico se contrajo un 0,48 por ciento y el sector financiero cayó un 0,25 por ciento.

El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas evalúa que, desde una perspectiva técnica, se está formando una señal de cruce de muerte entre MA5 y MA20. A la tinta le sigue una ampliación del histograma MACD en el área negativa, lo que indica una creciente presión de venta en el corto plazo.

«En consonancia con estas condiciones, estimamos que el JCI tenderá a moverse hacia abajo y estará en el rango de 8.550-8.600 en la segunda sesión de negociación de hoy», según la proyección del equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citado en su investigación diaria, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó que el emisor había registrado con éxito el mayor salto de precio en las operaciones de esta tarde. Aquí hay tres acciones que encabezan el ranking de mayores ganancias:

Surya Citra Media Tbk (SCMA)

Las acciones de SCMA se dispararon un 3,64 por ciento o 12 puntos hasta 342.

Astra Internacional Tbk (ASII)

Edificio Internacional Astra. Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Las acciones de ASII subieron un 2,69 por ciento o 175 puntos a 6.675.

PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Las acciones de INCO también registraron resultados positivos, con un 2,20 por ciento o 110 puntos hasta 5.100.