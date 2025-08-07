Sesión del monzón del parlamento: Rajya Sabha se aplazó para el día en medio de la protesta por Sir







Con la protesta en curso sobre el rollo de votante de Bihar Sir, el Rajya Sabha Los procedimientos también se aplazaron para el día del jueves. Las interrupciones en la Cámara Alta del Parlamento continuaron el jueves. Durante la sesión posterior al almuerzo, la protesta de los parlamentarios de la oposición se intensificó cuando exigieron una discusión sobre la revisión intensiva especial (SIR) de las rollos electorales en Bihar. Después de unos minutos de caos en la casa, finalmente fue aplazado por el día por el vicepresidente de Rajya Sabha.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, la Cámara Alta del Parlamento fue aplazada anteriormente hasta las 2 de la tarde poco después de que se reunió a las 11 a.m., en medio de protestas por el ejercicio SIR, que está en marcha en Bihar. Cuando la casa volvió a ensamblar después del almuerzo, los parlamentarios de la oposición volvieron a estar de pie, levantando consignas contra el señor.

Mientras se estaban tomando discusiones sobre la factura de envío costera, 2025, los parlamentarios de la oposición continuaron su protesta, con muchas tropas en el pozo de la casa. Según lo informado por la agencia de noticias PTI, Congreso de Trinamool El diputado Mamata Thakur también fue nombrado por el presidente Ghanshyam Tiwari por mostrar un cartel e intentar perturbar los procedimientos del Parlamento.

Poco después de que comenzaran los procedimientos del Rajya Sabha, el líder de la oposición, Mallikarjun Kharge, La silla permitió brevemente hablar. Además, dijo que «el país estaba pasando por tiempos peligrosos», y que el gobierno y la oposición deberían trabajar juntos. Kharge dijo que el gobierno debería permitir un debate sobre Sir, y la oposición «haría todo en interés del país», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Después de todo el alboroto en el Rajya Sabha el jueves, el líder de la Cámara, JP Nadda, instó al presidente a continuar con el proyecto de ley según el horario. Con la oposición apegada a su protesta por Sir Row, las discusiones en el Rajya Sabha fueron canceladas abruptamente durante todo el día por la silla.

Sin embargo, después de un breve debate en medio de sloganeering y DIN, el proyecto de ley de envío costero fue aprobado por votación de voz, y la Cámara se aplazó por el día poco después.

