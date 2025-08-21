Sesión del monzón del parlamento: Rajya Sabha pasa un proyecto de ley de juegos en línea en medio de opto







En medio de la sesión de monzón en curso del Parlamento, el proyecto de ley de juegos en línea se ha aprobado en solo dos días desde su introducción. Después de que el Lok Sabha aprobó la factura de juegos en línea el miércoles, el Rajya Sabha El jueves, también aprobó la promoción y la regulación del proyecto de ley de juegos en línea en medio de protestas y eslóganeo por parte de la oposición.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el ministro de la Unión Ashwini Vaishnaw había trasladado la promoción y la regulación del proyecto de ley de juegos en línea, aprobado por el Lok Sabha, para su consideración y aprobación en el Rajya Sabha.

Destacando los aspectos del proyecto de ley, el Ministro de la Unión explicó que hay tres aspectos del proyecto de ley (deportes electrónicos, juegos sociales en línea y juegos de dinero en línea, de los cuales dos tercios del segmento (deportes electrónicos y juegos sociales en línea) serán promovidos y alentados.

Ministro de la Unión Ashwini VaishnawMientras habla en el Rajya Sabha, dijo que «el juego en línea es un tema importante que se ha convertido en un sector importante en el mundo digital. Tiene tres segmentos: el primer segmento es los deportes electrónicos, en el que las personas forman un equipo y un juego, aprenden la coordinación y desarrollar un pensamiento estratégico. Nuestros actores también han ganado muchos medales. En este proyecto de ley, los deportes electrónicos se promovieron una autoridad, una autoridad se creará para la autoridad para que se cree y se creará legal. Los juegos, que incluyen solitario, ajedrez, sudoku, etc. En este proyecto de ley, se promovirán y alentarán juegos sociales en línea, y se creará una autoridad «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Al abordar el tema, el ministro de la Unión Ashwini Vaishnaw también discutió el tercer segmento – Juegos de dinero en línea – que describió como un «riesgo de salud pública».

Vaishnaw dijo además que «se están promoviendo dos tercios del segmento del mundo entero de los juegos en línea, pero hay uno de esos segmentos, el tercer juego de dinero en línea, lo que ha llevado a un gran problema en la sociedad, especialmente entre los jóvenes de clase media. Se vuelve adictivo y se gastan los ahorros de la familia».

Además, destacó: «Se estima que 45 millones de personas se ven afectadas por ello, y se han perdido más de Rs 20,000 millones de rupias. Quien lo ha declarado un trastorno del juego. Los juegos de dinero en línea se han convertido en un riesgo de salud pública. Los problemas como los trastornos psicológicos, el comportamiento compulsivo y el comportamiento violento están surgiendo de él. Muchas familias se han destruido por esto. Esto se ha convertido en un gran problema. Un aspecto importante es un aspecto importante es un aspecto importante es un aspecto importante es un aspecto importante es un aspecto importante es un aspecto importante es un aspecto importante que es un gran aspecto es un aspecto importante es un aspecto importante. lavado de dineroy su efecto también se ha visto en actividades terroristas. Hubo esfuerzos para detener este problema, pero siguió creciendo ”, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

El ministro de la Unión, Vaishnaw, también criticó a la oposición por crear un alboroto en la Cámara mientras movía el proyecto de ley por aprobación.





