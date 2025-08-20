Sesión del monzón del parlamento: Proyecto de ley de juegos en línea introducido en Lok Sabha







En medio del caos en curso en el parlamento desde el comienzo del sesión de monzónEl proyecto de ley de juegos en línea se presentó en el Lok Sabha el miércoles. El proyecto de ley fomenta los deportes electrónicos y los juegos sociales en línea al tiempo que prohíbe los servicios de juego de dinero en línea dañinos, anuncios y transacciones financieras relacionadas.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, la promoción y regulación del proyecto de ley de juegos en línea, 2025, también propone prohibir todas las actividades de apuestas y apuestas en línea. El proyecto de ley se centra principalmente en restringir los deportes de fantasía en línea, así como el juego en línea como póker, rummy, otros juegos de cartas y loterías en línea, el Ministerio de Electrónica y dijo en un comunicado minutos después de su introducción.

Al presentar el proyecto de ley en la Cámara de Representantes, el gobierno dijo: “El proyecto de ley busca prohibir completamente la oferta, operar o facilitar juegos de dinero en líneaIndependientemente de si se basa en la habilidad, el azar o ambos «, según lo citado por ANI.

El proyecto de ley tiene como objetivo proteger a los jóvenes del país de las aplicaciones de juegos de dinero real depredadores en línea. Estas aplicaciones manipulan a los jugadores jóvenes a través de las promesas de retorno monetarias engañosas, lo que lleva a un juego compulsivo y adictivo que puede dejar a las familias enteras en dificultades financieras, señaló el gobierno.

En los últimos 11 años, las tecnologías digitales han transformado la vida diaria. India digitalLa infraestructura pública digital, el sistema de pago UPI, la conectividad 5G y el ecosistema de semiconductores han dado colectivamente una nueva identidad al país. Sin embargo, estos avances también han traído nuevos riesgos, particularmente en el espacio digital.

Destacando la necesidad de salvaguardar contra el mal uso de la tecnología, declaró el gobierno: «Por lo tanto, es igualmente importante garantizar que la sociedad esté protegida de daños potenciales del mal uso de la tecnología. Con este proceso de pensamiento, el gobierno ha presentado la promoción y la regulación del proyecto de ley de juegos en línea, 2025», según lo citado por ANI.

El gobierno cree además que prohibir los juegos de dinero en línea puede evitar daños como adicciones, pérdidas financieras e incluso consecuencias extremas, incluidos los suicidios.

Además, el proyecto de ley tiene como objetivo frenar las violaciones de datos a través de estas aplicaciones, que a menudo se utilizan mal para fraude financiero, lavado de dinero, financiamiento de terror y actividades de mensajería que amenazan la seguridad nacional.

Para juegos sociales en línea, el Ministerio de Electrónica y TI (Meity) y el Ministerio de Información y Radiodifusión (MIB) apoyarán juegos que promueven los valores educativos y culturales, el desarrollo de habilidades y la participación social.

