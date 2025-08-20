Sesión del monzón del parlamento: Gobierno introducirá el Proyecto de Ley de Enmienda de la Constitución







En un movimiento significativo, el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, introducirá tres proyectos de ley en el Lok Sabha el miércoles, incluido el proyecto de ley de la Constitución (130a Enmienda), 2025. El proyecto de ley busca proporcionar un marco legal para la eliminación de ministros de la Unión o Estado, incluidos los principales ministros, que enfrentan acusaciones de corrupción o delitos graves y permanecen bajo custodia por al menos 30 días consecutivos.

Según la lista de negocios en el Lok SabhaShah moverá el Proyecto de Ley de la Constitución (Ciento trigésima enmienda), 2025, junto con el Proyecto de Ley del Gobierno de Territorios de la Unión (Enmienda), 2025. También buscará referir estos proyectos de ley a un Comité Conjunto de Parlamento de 21 miembros de Lok Sabha, para ser nominado por el Presidante, y 10 miembros de Rajya Sabha, para ser nominados por el Diputado Presidente.

Otro proyecto de ley: el Jammu y Cachemira Reorganización (Enmienda) Proyecto de Ley de 2025: Propuesta para enmendar la Sección 54 de la Ley de Reorganización de Jammu y Cachemira, 2019. Actualmente, la Ley no prevé el desestimación del Ministro Principal o Ministros que son arrestados y remontados bajo custodia por cargos penales graves.

La enmienda tiene como objetivo abordar esta brecha, señalando que la detención de un primer ministro o ministro en funciones socava la moralidad constitucional y erosiona la confianza pública en el gobierno.

La sección 5 (a) propuesta especifica que cualquier ministro arrestado y detenido durante 30 días consecutivos por cargos castigados con prisión de cinco años o más será eliminado del cargo por el teniente gobernador por consejo de los consejos de los consejos de los consejos. Primer ministro. Si el Ministro Principal no da dicho consejo para el día 31, el Ministro dejará de ocupar el cargo automáticamente.

En el caso de un Ministro Principal, la enmienda exige la renuncia por el día 31 de arresto y detención por cargos similares. La falta de renuncia dará como resultado un cese automático de la oficina. Sin embargo, la enmienda aclara que tales individuos pueden ser reelegidos en el cargo por el teniente gobernador después de su liberación de la custodia.

Se espera que los proyectos de ley generen un intenso debate en Parlamentomientras buscan establecer un precedente para la responsabilidad y el buen gobierno tanto a nivel de la Unión como del Estado.

(Con entradas de ANI)





