Sesión del monzón del parlamento: el Congreso exige debate sobre el fraude electoral







Después de una sesión de monzón del Parlamento caótico y desordenado, el tema del fraude electoral continúa dominando las discusiones. Los parlamentarios del Congreso tanto en Lok Sabha como en Rajya Sabha presentaron el jueves mociones en busca de debate sobre el presunto fraude electoral y las preocupaciones sobre la «credibilidad e inclusión de los sistemas electorales».

Según ANI, el Congreso azotó a Manickam Tagore en el Lok Sabha ha trasladado una moción de aplazamiento para discutir asuntos relacionados con la Comisión Electoral, particularmente en relación con la revisión intensiva especial (SIR) en Bihar en encuesta.

In his letter to the Lok Sabha Secretary-General, Congress MP Tagore stated, “I seek to move an adjournment motion to bring to the immediate attention of this House an issue of grave constitutional and democratic concern—the widespread manipulation of electoral rolls, the alarming conduct of the Election Commission of India (ECI), and the systematic disenfranchisement of legitimate voters, particularly in the state of Bihar”, Según lo informado por ANI.

Citando acusaciones hechas por el líder de la oposición Rahul Gandhi, Tagore sostuvo que los «informes creíbles» indican cómo los votantes genuinos están marcados erróneamente como fallecidos y eliminados de las listas en Bihar.

Además, escribió: «Tales discrepancias plantean serias dudas sobre la intención, la transparencia y la imparcialidad del proceso SIR, que cada vez más parece ser un ejercicio específico destinado a manipular la demografía de los votantes para beneficiar al partido gobernante», informó ANI.

Tagore también criticó enmiendas recientes a la Comisionado de elecciones Jefe y la Ley de Comisionados Electorales, específicamente la Sección 16, que otorga la inmunidad de los ex comisionados de la acción legal por decisiones tomadas en el cargo.

Según ANI, el líder del Congreso exigió un parado inmediato al Bihar Sir, una investigación parlamentaria sobre presunta manipulación de votantes, una revisión de las leyes electorales de 2023 y «reformas estructurales» para garantizar la transparencia y la responsabilidad en el ECI.

En el Rajya Sabha, el diputado del Congreso Syed Naseer Hussain presentó una suspensión del aviso de negocios bajo la Regla 267 para discutir «los problemas que afectan la credibilidad e inclusión de los sistemas electorales».

Señaló: «Esta casa suspendió la hora cero y las reglas relevantes relacionadas con la hora de la pregunta y otros negocios del día para debatir los problemas que afectan la credibilidad e inclusión de los sistemas electorales. Han surgido serias preocupaciones sobre la exclusión de las comunidades ya precarias de las listas electorales, particularmente en ausencia de seguros adecuados, transparencia y el debido proceso en su implementación», citada citada.

Por separado, el diputado del Congreso Akhilesh Prasad Singh también presentó un aviso para debatir «las preocupaciones sobre la conducta de elecciones libres y justas».

Akhilesh Prasad declaró: “Esta casa suspendió la hora cero y las reglas relevantes relacionadas con la hora de preguntas y otros negocios del día para discutir las preocupaciones sobre la conducta de Free and Fair elecciones. Los altos niveles de migración, desplazamiento y vulnerabilidades relacionadas con la documentación en ciertos estados afectan la participación de los votantes y aumentan la grave aprensión sobre la privación de derechos de una gran sección de los pobres y marginados ”, informó ANI.

(Con entradas de ANI)





