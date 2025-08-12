Sesión del monzón 2025: Protesta de camiseta de la etapa de MPS de oposición sobre Sir Problem







Varios parlamentarios del Bloque de la India Los partidos mantuvieron una protesta en el complejo de la Cámara de Representantes del Parlamento el martes contra la revisión de la revisión de votantes de la Comisión Electoral en Bihar.

Muchos de ellos llevaban camisetas blancas con el nombre de un «votante de 124 años» que supuestamente encontrado en la lista de votantes del estado, informó PTI.

El día 15 de la protesta, Congreso El presidente Mallikarjun Kharge, la jefa del partido parlamentario, Sonia Gandhi, la secretaria general Priyanka Gandhi Vadra, junto con Derek O`Brien de TMC, DMK ‘`Spiya Sule de DMK’ Sostuvieron carteles y criaron consignas, exigiendo una reversión del ejercicio de revisión intensiva especial (SIR).

Una pancarta frente a los parlamentarios protestantes lee «Nuestro voto. Nuestro derecho. Nuestra lucha». Otra pancarta llevada por los parlamentarios decía: «Señor – Rigging invisible silencioso».

Varios parlamentarios, incluido Priyanka gandhi vadrafueron vistos con camisetas blancas con ‘Minta Devi` y su foto estampada en ellas, y’ 124 no fuera ‘escrito en la parte posterior, informó PTI.

Congreso ‘Manickam Tagore alegó que el CE Bajo Rajeev Kumar y Gyanesh Kumar se han convertido en un departamento del BJP.

«Minta Devi es una votante por primera vez y tiene 124 años. La lista de votantes lleva su nombre como votante por primera vez. Queremos una discusión sobre tales temas. Cómo la CE se ha convertido en un partido en el BJP. La lista de votantes está llena de tal fraude», le cobró mientras participa en la protesta.

Los parlamentarios también llevaron carteles «Stop Sir» y «Vote Chori» junto con carteles que alegan colusión entre la CE y el gobierno.

El oposición ha estado protestando en ambas cámaras del Parlamento contra el SIR, alegando que el ejercicio de la CE tiene como objetivo «votantes privados de derechos» en Bihar antes de las elecciones de la Asamblea que se deben a finales de este año. Han estado exigiendo una discusión sobre el tema en ambas cámaras.

Según lo informado por PTI, ha habido un Logjam en el Parlamento sobre el Sir en Bihar. Salvo las discusiones sobre la Operación Sindoor en las dos casas, el Parlamento ha visto pocos negocios desde que comenzó la sesión del monzón el 21 de julio debido a los repetidos aplazamientos, principalmente sobre el tema Sir.

El lunes, parlamentarios de la oposición, incluido Rahul Gandhi, Khargey Pawar, sacó una marcha de protesta desde la Cámara del Parlamento a la Oficina de la Comisión Electoral contra la revisión de los rollos electorales en Bihar y presunto «votación chori», pero fueron detenidas a mitad de camino por la policía y detenidas brevemente en medio de un alto drama.

Como parlamentarios de la oposición, con gorros blancos con una Cruz Roja en las palabras `Sir` y» Vote Chori «, comenzó a caminar desde la dwar de Makar del Parlamento a la oficina de la CE, llevando pancartas y pancartas, fueron detenidos por la policía que estableció barricadas fuera del edificio PTI, informó PTI.

Muchos parlamentarios se sentaron en el camino y criaron consignas, mientras que algunas mujeres parlamentarias subieron las barricadas. Más tarde fueron llevados por la policía en autobuses alineados a lo largo de la carretera y llevados a la estación de policía de la calle del Parlamento. Sin embargo, todos los parlamentarios fueron liberados más tarde.

(Entradas de PTI)





Fuente