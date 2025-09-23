Sesión de mediación antes del regreso en diciembre

VIVA -El 23 de septiembre de 2025, la 15ª División Civil del Tribunal de Distrito del Este de Seúl (Juez Jefe Cho Yong-Rae) celebró la primera sesión de mediación relacionada con una demanda civil entre CBX (Chen, Baekhyun, Xiumin) y SM Entertainment.

Estos casos incluyeron un reclamo para hacer cumplir los contratos de SM presentados contra CBX en junio del año pasado, y la demanda de liquidación de CBX contra SM. El valor total de la demanda es de alrededor de 600 millones de KRW, según lo informado por Kbizoom.

Disputa de fondo

El 1 de junio de 2023, Chen, Baekhyun y Xiumin, a través de su autoridad legal, expresaron su insatisfacción con el problema del acuerdo y otras condiciones en sus contratos exclusivos, y anunciaron su intención de terminar el contrato.

Aunque inicialmente opuestos, ambas partes anunciaron el 19 de junio de 2023 que habían llegado a un acuerdo conjunto. Baekhyun firmó el acuerdo y renovó su contrato con SM, prometiendo continuar trabajando juntos.

Sin embargo, Baekhyun estableció inesperadamente la etiqueta Independent INB100 en enero del año pasado, y Chen y Xiumin también se unieron. INB100 se convierte en un submarino de menos de cien.

La acusación de la promesa de que CBX no se siguió afirmando que Sm prometía el costo de la distribución del álbum del 5,5% a través del entretenimiento de cacao, pero esta promesa no se mantuvo. El grupo argumentó que esta violación los hizo incapaces de cumplir con la cláusula de acuerdo que requiere el 10% de los ingresos de las actividades individuales pagadas a SM como regalías.

SM niega que este problema se originó de lo que llaman una persuasión injusta (destrucción) de MC Mong contra su artista.

La agencia CBX presentó una queja en junio pasado que acusó a los representantes de SM, Tak Young-Joon y Lee Sung-soo, CAO, cometieron fraude basado en la ley sobre castigo grave por ciertos crímenes económicos. SM también presentó un contrato para hacer cumplir el contrato, afirmando que las acciones de CBX no tenían sentido y pidieron un acuerdo.

Exo Dé una señal de regreso en diciembre de 2025

Los fanáticos de EXO recibieron una sorpresa recientemente. El Grupo Idol de Corea del Sur subió una imagen en las redes sociales que insinuó su regreso como grupo este año.

La carga muestra la frase: «Cuando nos convertimos en un verdadero mundo despierta». Además, también hay una cita de su canción debut, Mama (2012), «The Day the Red Force se purifica y las Leyendas se reúnen en una raíz perfecta, se abrirá un mundo nuevo».

Esta oración es parte de la narrativa que representa a los miembros de Exo reunidos para ingresar a una nueva era. La carga también estuvo acompañada de información «diciembre de 2025», que se espera que sea su mes de regreso, aunque no se proporciona información adicional.

En diciembre de 2025, todos los miembros de EXO habían completado el servicio militar. Sehun será el último miembro en completar su trabajo, a saber, el 20 de septiembre de 2025.