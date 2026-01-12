Sesión de la JCI Había tocado el nivel 9000, verifique 3 acciones brillantes en el rango de principales ganadores

Jacarta – Índice de precios Acciones Combinación (IHSG) continuó registrando refuerzo hasta el final de la primera sesión comercio Lunes 12 de diciembre de 2026. La JCI subió un 0,12 por ciento o 11,20 puntos a 8.947,96.

Se observó que el movimiento de la JCI había penetrado el nivel de 9.001, mientras que su punto más bajo estaba en el nivel de 8.942. El valor de la transacción alcanzó los 18,56 billones de IDR con un volumen de transacciones de 32,11 mil millones y una frecuencia de transacciones de 2,55 millones.

El sector cíclico registró el mayor aumento del 2,90 por ciento. Luego, el sector del transporte saltó un 2,35 por ciento y el sector industrial fortalecer 2,23 por ciento.

Por el contrario, el sector de infraestructura cayó bruscamente un 1,06 por ciento. Los sectores financiero y tecnológico también se erosionaron, 0,50 por ciento y 0,41 por ciento respectivamente.



Ilustración IHSG Caídas Foto : ENTRE FOTOS/Akbar Nugroho Gumay

El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas ve que técnicamente, la formación de histograma positivo en el MACD es relativamente pequeña. El indicador estocástico RSI se encuentra en zona de sobrecompra.

«Estimamos que el JCI tiene potencial para moverse en el rango de 8.900-9.000 niveles en la segunda sesión de negociación», dijo la proyección del equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citada en su investigación diaria el lunes 12 de enero de 2026.

Además, Phintraco Sekuritas informó sobre las acciones que registraron los mayores saltos de precios. Aquí hay tres acciones brillantes en la parte superior de las 45 acciones líderes, también conocidas como LQ45.

PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR)

Las acciones de ADMR se dispararon dos dígitos al comienzo de la segunda semana de enero de 2026. Las acciones de ADMR subieron un 10,29 por ciento o 180 puntos a 1.930.

PT Merdeka Cobre Oro Tbk (MDKA)

Las acciones de MDKA aumentaron un 5,19 por ciento o 140 puntos hasta 2.840.

PT Indah Kiat Pulpa y Papel Tbk (INKP)

Las acciones de INKP siguieron un aumento del 4,13 por ciento o 400 puntos hasta alcanzar el nivel de 10.075.