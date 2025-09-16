Sesión de JCI rechazó un 0.27 por ciento, pero estas 3 acciones se mantuvieron varoniles

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Girando debilitado Al final de la primera sesión comercio Martes 16 de septiembre de 2025. JCI disminuyó el 0.27 por ciento o 21.85 puntos a 7,915.26.

Leer también: Precio de oro de hoy Martes 16 de septiembre de 2025: Antam imprima un nuevo récord penetra Rp 2,105 millones, Global Skyrededed



A lo largo de la sesión de negociación, el JCI se movió en el rango de 7,900 a 7,986 áreas. Marca transacción alcanzó RP 9.27 billones con una frecuencia de transacción de 1,29 millones de veces.

Analista de Phintraco Sekuritas que busca técnicamente, la formación de histogramas positivos en MACD continúa. Mientras que el RSI estocástico está en el área de pivote.

Leer también: Prabowo acuerda agregar la propiedad de acciones de Freeport de más del 10%



Disminución del índice doméstico del impacto de la caída en varios sectores de existencias. Hay tres sectores que registraron la mayor deposición del sector financiero bajo 0.83 por ciento, el sector de la materia prima se erosionó en un 0.43 por ciento y el sector de infraestructura perdió 0.34 por ciento.

Sin embargo, algunos sectores aún obtuvieron resultados positivos. El sector no cíclico disparó 1.62 por ciento, el sector industrial aumentó un 1,50 por ciento y el sector de transporte aumentó en un 0,92 por ciento.

Leer también: El JCI estaba cerrado al nivel de 7.937 respaldado por la poda de la tasa de interés de la Fed





Las ilustraciones de stock asiáticas disminuyen.

«Estimamos que CSPI tiene el potencial de moverse en el rango de 7,900-7,950 en el comercio de la segunda sesión», agregó analista de Phintraco Sekuritas en su declaración citada el martes 16 de septiembre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó tres emisores de acciones de fortalecimiento significativo en la junta principal del comercio de intercambio. Las tres acciones de los principales ganadores incluyen:

Unilever Indonesia TBK (UNVR)

Las acciones de UNVR obtuvieron un salto de precio de 3.55 por ciento o 60 puntos a 1,750.

Japfa cómplice Indonesia TBK (JPFA)

Las acciones de JPFA aumentaron 3.17 por ciento o 60 puntos a 1,955.

PT MEDCO ENERGI TBK internacional (MEDC)

Además, las acciones de MEDC se dispararon en un 2.01 por ciento o 25 puntos a 1,270.