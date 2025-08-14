Sesión de JCI me acercé al nivel de 8,000, uneilever acciones de Bright Indofood

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias El combinado (CSPI) continuó registrando el rápido aumento hasta el final de la primera sesión de negociación el jueves 14 de agosto de 2025. JCI fortalecido 0.93 por ciento o 73.07 puntos para que sean empujados a través del nivel de 7,965.98.

Leer también: Abierto verde, IHSG PETE continuó fortaleciéndose después del aumento en el intercambio de Asia-Pacífico



Basado en la observación de Viva a través de Stockbit, el índice se mueve en el área de 7,905-7,973. Publicando el valor de transacción de RP 10.14 billones.

Casi todos los sectores compactos registraron resultados positivos. Sin embargo, el sector industrial cayó un 0,30 por ciento y el sector inmobiliario cayó ligeramente en un 0,18 por ciento.

Leer también: Se proyecta que IHSG se recupere a pesar de que está eclipsado por la corrección, mira 5 recomendaciones para posibles acciones CUAN





Movimiento Ihsg (ilustración fotográfica)

El sector tecnológico disparó 3.78, el sector de la salud aumentó 1.22 por ciento y el sector energético aumentó un 0,87 por ciento. Luego, el sector no mismo cíclico se disparó al 0,80 por ciento, el sector de transporte fortaleció un 0,48 por ciento, el sector cíclico condujo al 0,40 por ciento, el sector de infraestructura aumentó un 0,28 por ciento y el sector financiero aumentó un 0,11 por ciento.

Leer también: JCI imprimió un rápido fortalecimiento del 1.30 por ciento al cierre de hoy, los principales ganadores llenos de acciones de diez centavos



Phintraco Sekuritas informó una serie de emisores de acciones exitosos en las filas de los principales ganadores. Las acciones que registran el salto de precio más alto en la Junta de Comercio principal incluyen:

Uneilever Indonesia TBK (UNVR)

Sahana Unvr se disparó en 5.04 por ciento o 90 puntos a 1,875.

PT Mitra Adiperkasa TBK (MAPI)

Las acciones de MAPI se fortalecen en un 4 por ciento o 50 puntos a 1.300.

De indofoo CBP Success Makmur TBK (ICBP)

Las acciones de ICBP siguen un aumento de 3.43 por ciento o 325 puntos para penetrar el área de 9,800.