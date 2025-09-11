Sesión de JCI I aumentó 0.86 por ciento fue respaldado por un gran aumento de las acciones bancarias

Yakarta, Viva – Índice de precios Existencias El combinado (CSPI) continuó la tendencia positiva en la primera sesión de negociación el jueves 11 de septiembre de 2025. JCI fortalecido 0.86 por ciento o 66.44 puntos a través del nivel de 7,765.44.

El movimiento JCI fue monitoreado en el área de 7,752-7,820 área. Publicando valores transacción ascendiendo a RP10.36 billones con una frecuencia de transacción de 1.14 millones de veces.

El analista de Phintraco Sekuritas destacó el aumento en el índice impulsado por el fortalecimiento de las acciones bancarias con una gran capitalización (grandes gorras).

Una serie de banco Great también respaldó el movimiento del índice, incluidas las acciones de BBRI hasta un 5,15 por ciento, las acciones de BMRI ganaron un 2,73 por ciento y las acciones de BBNI aumentaron un 6,10 por ciento.

En línea con eso, el sector financiero disparó 1.76 por ciento. Luego, el sector no solo cíclico se disparó 1.50 por ciento y el sector de la salud disparó 1.17 por ciento.



Un jugador de mercado está monitoreando el movimiento JCI. Foto : Viva.co.id/muhamad Solihin

En medio del surgimiento del JCI después de la caída del paraguas del reemplazo del Ministro de Finanzas de Sri Mulyani a Purbaya Yudhi Sadewa, dos sectores de acciones todavía están experimentando correcciones.

Sector de materia prima (materiales básicos) El aumento del 0.32 por ciento y el sector energético debilitó el 0.29 por ciento. En términos de técnico, el analista de Phintraco Sekuritas ve el indicador RSI estocástico que forma la cruz dorada en el área de sobrevendido.

Mientras que el indicador MACD muestra un histograma con pendiente negativa que está comenzando a horizontalmente. «Con estas condiciones, el JCI tiene la oportunidad de moverse en el rango de 7,725-7,775 en la segunda sesión de la negociación de hoy», dijo en la investigación el jueves 11 de septiembre de 2025.

Citado de Stockbit, dando varias acciones también registró un salto de precio significativo para que ingresara a los rangos de los principales ganadores, incluidos:

PT M Integración en efectivo TBK (MCAS)

Las acciones de MCAS dispararon un 25 por ciento o 195 puntos a 975.

Pt pakuan tbk (dinero)

Las acciones de dinero registraron un aumento de 24.91 por ciento o 330 POIB para canjear el área de 1,655.

Cera de TBK eléctrico (cera)

Las acciones de VOCS aumentaron 24.67 por ciento o 74 puntos al nivel 347.