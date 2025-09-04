Sesión de JCI Decliné 16 puntos, 3 de estas acciones lograron fortalecer

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) debilitado 16 puntos o 0.20 por ciento al final de la primera sesión comercio Jueves 4 de septiembre de 2025. La corrección hizo que el índice cayera a 7.869.80.

El JCI registró un valor de transacción de RP8.17 billones con una frecuencia de transacción de 1.14 veces. El movimiento de monitoreo está dentro del área de 7.856 a 7.900 área.

La mayoría de los sectores fueron corregidos por una disminución en el sector de la materia prima (materiales básicos) en un 0,70 por ciento. El sector de la salud debilitó el 0,58 por ciento y el sector inmobiliario erosionó el 0,48 por ciento.

Mientras tanto, el sector cíclico y tecnológico logró sobrevivir en la zona verde. Cada uno obtuvo un aumento de 1.74 por ciento y 0.14 por ciento.

Monitorear el movimiento del stock de la pantalla y CSPI

El analista de Phintraco Sekuritas informa técnicamente que aún continúa un estrechamiento de la pendiente negativa. El indicador RSI estocástico forma una cruz dorada en el área de sobreventa.

«Estimamos que CSPI tiene el potencial de moverse en el rango de 7,850-7,900 en el comercio de la segunda sesión», explicó el analista de Phintraco Sekuritas en su investigación, el martes 4 de septiembre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó que tres emisores de acciones en los rangos de ganadores superiores registraron con éxito un salto de precio alto, que incluye:

Japfa cómplice Indonesia TBK (JPFA)

Las acciones de JPFA dispararon 6.25 por ciento o 105 puntos a 1,785.

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Las acciones de MDKA aumentaron 3.14 por ciento o 80 puntos a 2,630.

Charoen Pokphand Indonesia TBK (CPIN)

Sahan CPIN también registró un aumento del 2.03 por ciento y cerró a 4,520.