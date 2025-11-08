Sesión de invierno del Parlamento del 1 al 19 de diciembre; Oposición descontenta







La sesión de invierno del Parlamento se celebrará del 1 al 19 de diciembre. Parlamentario de la Unión Así lo anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Kiren Rijiju, el sábado, en lo que la oposición ha calificado de sesión «inusualmente retrasada» y truncada.

La sesión de tres semanas tendrá 15 sesiones en total y se espera que sea tormentosa ya que se produce en medio de la Revisión Intensiva Especial (SIR) de los padrones electorales de la Comisión Electoral en 12 estados y territorios de la Unión, un ejercicio contra el cual varios partidos de oposición han planteado objeciones.

En la sesión monzónica del Parlamento también se produjeron ruidosas protestas por parte de varios opositores partidos políticos sobre el SIR en Bihar que provocaron perturbaciones diarias en el Parlamento.

«El Honorable Presidente de la India, Smt. Droupadi Murmu ji, aprobó la propuesta del Gobierno de convocar la #Sesión de Invierno del Parlamento del 1 de diciembre de 2025 al 19 de diciembre de 2025 (sujeto a las exigencias de los asuntos parlamentarios)», dijo Rijiju en X.

«Esperamos una sesión constructiva y significativa que fortalezca nuestra democracia y sirva a las aspiraciones del pueblo», dijo.

El tono de la sesión de invierno lo marcarán los resultados de las elecciones a la asamblea de Bihar el 14 de noviembre, donde el gobernante Alianza Democrática Nacional (NDA) está enfrascada en una dura batalla con la coalición opositora Mahagathbandhan.

También es probable que varios partidos de la oposición busquen respuestas del gobierno a las repetidas afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de ayudar a poner fin a las hostilidades entre India y Pakistán por el comercio, después de que India lanzara la «Operación Sindoor».

Poco después del anuncio de las fechas de las sesiones, el secretario general del Congreso, Jairam Ramesh, atacó al gobierno y dijo que la sesión estaba «inusualmente retrasada y truncada».

«Serán sólo 15 días hábiles. ¿Cuál es el mensaje que se transmite? Claramente, el Gobierno no tiene asuntos que tramitar, ni proyectos de ley que aprobar, ni debates que permitir», dijo Ramesh en una publicación en X.

El líder del Congreso de Trinamool, Derek O`Brien, alegó que el gobierno tiene «fobia al Parlamento», describiéndola como miedo a enfrentarse al Parlamento.

«PARLAMENTO-OFOBIA. El primer ministro Narendra Modi y su equipo continúan sufriendo una condición aguda llamada parlamentaria-ofobia, un miedo mórbido a enfrentarse al Parlamento.

«Se anunció una sesión de invierno de 15 días. Estableciendo récords dudosos», dijo en una publicación en X.

El año pasado, la sesión de invierno del Parlamento se celebró del 25 de noviembre al 20 de diciembre.

La Comisión Electoral ha iniciado la segunda fase de la revisión intensiva especial de los padrones electorales en 12 estados y Territorios de la Unión, incluidos los estados de Tamil Nadu, Puducherry, Kerala y Bengala Occidental, que son propensos a las elecciones.

La segunda fase del ejercicio de revisión intensiva especial (SIR) comenzó el 4 de noviembre con el estado de enumeración y continuará hasta el 4 de diciembre. La CE publicará los borradores de los censos electorales el 9 de diciembre y los censos electorales definitivos se publicarán el 7 de febrero.

