Sesión de IHSG penetré 7,900, la proporción de este banco en la parte superior de las clasificaciones de los principales ganadores

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Girarse para fortalecer (rebote) ascendiendo a 0.49 por ciento o 38.89 puntos al final de la primera sesión de negociación el miércoles 20 de agosto de 2025. Como resultado, JCI logró penetrar el nivel de 7,901.84.

El movimiento del JCI también está en el rango de 7.864-7,925 áreas. La registro del valor de la transacción alcanzó RP 9.86 billones.

Se observa que todos los sectores experimentan un refuerzo rápido. El sector de la materia prima (material básico) disparó 1.46 por ciento, el sector no cíclico fortaleció 1.28 por ciento y el sector inmobiliario aumentó 1.24 por ciento.

El analista de Phintraco Sekuritas evalúa técnicamente, la formación de histogramas MACD positivos sigue siendo inclinado. Además, la formación de la muerte se cruza en RSI estocástico.



Ilustración de las existencias de meta impresión el registro más alto

«Estimamos que CSPI tiene el potencial de moverse en el rango de 7,875-7,925 niveles en el comercio de la segunda sesión», se citó la proyección Phintraco Sekuritas de su informe el miércoles de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó a tres emisores de Sahan que lograron registrar un salto de precio significativo, que incluye:

PT Bank Jago TBK (Arto)

Las acciones de Arto aumentaron 4.15 por ciento o 90 puntos a 2,260.

PT Semen Indonesia (Persero) TBK (SMGR)

Las acciones de SMGR se dispararon 4.07 por ciento o 110 puntos para volar a 2,810.

Barito Pacific TBK (BRPT)

Emisores controlados Prajogo pangestuLas acciones de BRPT, fortalecieron 4.04 por ciento o 90 puntos a 2,320.