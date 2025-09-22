Sesión de IHSG me resbalé, verifique 3 acciones en las filas de los principales ganadores LQ45

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Cayó 28.71 puntos o 0.35 por ciento en la primera sesión comercio Lunes 22 de septiembre de 2025. La corrección provocó que el índice se inclinara al nivel de 8.022.

El movimiento JCI está en el rango de 8,008-8,088 áreas. Publicando valores transacción alcanzó RP10.96 billones con una frecuencia de transacción de 1.33 millones de veces.

Aunque índice debilitadoLa mayoría del sector de acciones compactos aumentó. El sector de infraestructura aumentó 1.65 por ciento, Energy SSKTOR aumentó 1.20 por ciento y el sector de la materia prima (materiales básicos) aumentó un 0,88 por ciento.

Por el contrario, el sector financiero y de salud registra correcciones que cargan el ritmo de JCI. Cada uno debilitado en 0.57 por ciento y 0.32 por ciento.

Analista de Phintraco Sekuritas evaluando técnicamente, la formación de histogramas positivos en MACD ha disminuido. El indicador RSI estocástico se encuentra en el área de sobrecompra.

«Estimamos que IHSG tiene el potencial de moverse en el nivel de 8,000-8,050 en el comercio de la segunda sesión», se citó el lunes 22 de septiembre de 2025, la predicción del analista de Sekuritas de Phintraco en su declaración fue citado el lunes 22 de septiembre de 2025.

En esta declaración, Phintraco Sekuritas informó que tres emisores de acciones exitosos ingresaron a los rangos de los principales ganadores en LQ45 para registrar saltos de precio significativos, que incluyen:

Barito Pacific TBK (BRPT)

Las acciones de BRPT dispararon 6.33 por ciento o 190 puntos para volar a 3,190.

PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)

Las acciones de MBMA aumentaron un 5,53 por ciento o 26 puntos a 496.

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Los resultados positivos también fueron registrados por acciones de MDKA de 4.62 por ciento o 110 puntos al área de 2.490.