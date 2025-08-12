Sesión de IHSG disparé 1.83 por ciento, emisores bancarios de dominio bancario de las rangos de los principales ganadores

Yakarta, Viva – Índice de precios Existencias Combinado (CSPI) registró un aumento significativo en la primera sesión comercio Martes 12 de agosto de 2025. JCI fortalecido 1.83 por ciento o 139.70 puntos a 7,745.72.

Se observó que el movimiento JCI estaba en el rango de 7,647-7,759 áreas. Denang publicó un valor de transacción de RP 10.29 billones.

El elegante del JCI fue apoyado por un rápido aumento en el sector tecnológico en un 5,20 por ciento. El sector industrial disparó en un 4,44 por ciento y el sector financiero aumentó un 2,72 por ciento.

Aunque el JCI es brillante, varios sectores todavía están experimentando una disminución. El sector de la materia prima (material básico) debilitó el 0.63 por ciento, el sector inmobiliario se redujo al 0.20 por ciento y el sector de transporte se deslizó por un 0.04 por ciento.

El analista de Phintraco Sekuritas evalúa técnicamente, existe la formación de histogramas positivos en MACD. Esto se acompaña de la formación de la cruz dorada en el RSI estocástico en el área de sobreventa.

«Estimamos que el IHSG tiene el potencial de moverse en el nivel de 7700-7775 en el comercio de la segunda sesión de la negociación actual», se citó al analista de Phintraco Sekuritas de su investigación, el martes 12 de agosto de 2025.

En su investigación, Phintraco Sekuritas informó a tres emisores de acciones que lograron registrar el salto de precio más alto en la Junta Principal de Comercio de Intercambio Nacional. Los rangos de los principales ganadores están llenos de los emisores de acciones bancarioincluido:

PT Bank Jago TBK (Arto)

El stock de Arto disparó dos dígitos de 13.50 por ciento o 270 puntos para penetrar el área de 2,270.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (BBNI)

Las acciones de BBNI aumentaron en un 4,76 por ciento o 200 puntos a 4,400.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BBTN)

Las acciones de BBTN aumentaron 4.56 por ciento o 55 puntos a 1,260.