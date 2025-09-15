Sesión de IHSG disparé 0.80 por ciento, mira a 3 acciones de las rangos de los principales ganadores

Jacarta, VIVA – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Sleek al comienzo del tercer lento en septiembre de 2025. JCI fortaleció un 0,80 por ciento o 62,58 puntos en la primera sesión comercio Lunes 15 de septiembre de 2025.

Basado en el monitoreo de Viva en Stockbit, el movimiento del índice está en el rango de 7.889 áreas y el nivel más alto en 7,926. Al publicar un valor de transacción de RP 8.86 billones y una frecuencia de transacción de 1,29 millones de veces.

La mayoría del sector de acciones es compacto, a pesar de que el sector de la salud e industrial ha disminuido. Cada uno erosionó 0.35 por ciento y 0.29 por ciento.

Mientras tanto, la infraestructura y el sector cíclico lideraron el mayor aumento de 2.02 por ciento que el sector energético naik 1.34 por ciento. Además, el sector inmobiliario se disparó 1.24 por ciento, el sector de la materia prima (material básico) aumentó un 1,11 por ciento, el sector de transporte aumentó un 0,89 por ciento, el sector tecnológico fortaleció un 0,53 por ciento, el sector no cíclico disparó 0,29 por ciento y el sector financiero aumentó 0,26 por ciento.



Ilustración de las acciones emisor de los productores de acero

El analista de Phintraco Sekuritas evalúa técnicamente, existe una formación de histograma positivo en MACD. Esto está en línea con la formación de la cruz dorada en el RSI estocástico en el área de sobreventa.

«Estimamos que el CSPI tiene el potencial de continuar fortaleciéndose al nivel 7925-7950 en el comercio de la segunda sesión», la predicción de los analistas de Phintraco Sekuritas en su investigación se citó el lunes por la tarde, 15 de septiembre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó acciones que llegaron a las filas arriba Ganadores. Aquí hay tres emisores de acciones en LQ45 que registraron un salto de precio drástico.

Vale Indonesia TBK (INCO)

Las acciones de Inco subieron a 4.75 por ciento o 190 puntos para que tocara el nivel de 4,190.

PT Telkom Indonesia (Persero) TBK (TLKM)

Las acciones de TLKM obtuvieron un aumento de 3.55 por ciento o 110 puntos a 3,210.

PT Alamtri Minerals Indonesia TBK (AMMR)

Además, las acciones de ADMR ganaron 3.54 por ciento o 35 puntos al área de 1.025