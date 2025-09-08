Sesión de IHSG aumenté 0.58 por ciento, verifique 3 acciones en los rangos de ganadores superiores

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) fortificado 058 por ciento o 45.60 puntos al final de la primera sesión de negociación el lunes 8 de septiembre de 2025. El aumento llevó al JCI a 7,912.94.

El movimiento JCI fue monitoreado en el área de 7,901-7,935 área. Al publicar un valor de transacción de RP 8.82 billones con una frecuencia de 1.13 millones de veces.

El Surge JCI está en línea con el salto de una serie de sectores de stock. El sector de la materia prima (base de matails) lideró un aumento del 2.34 por ciento, luego el sector industrial disparó 2.24 por ciento y el sector inmobiliario disparó al 0,92 por ciento.

Por el contrario, el sector cíclico se corrigió en un 1,04 por ciento. El sector tecnológico erosionó el 0.37 por ciento y el sector de infraestructura perdió 0.12 por ciento.

El analista de Phintraco Sekuritas evalúa técnicamente, hay un estrechamiento de la pendiente negativa en MACD. El indicador RSI estocástico forma la cruz dorada al área de pivote.

«Estimamos que IHSG tiene el potencial de moverse en el rango de 7900-7950 en el comercio de la segunda sesión», se citó la predicción del analista de valores de Phintraco de su investigación el lunes 8 de septiembre de 2025.

Phintraco Sekuritas también informó a tres emisores de acciones que registraron un salto de precio significativo para que logró ingresar a las filas de los principales ganadores, entre otros:

Unilever Indonesia TBK (fals)

Las acciones falsas subieron a 5.52 por ciento o 1.400 puntos para volar al nivel de 26,750.

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)

Los oficiales muestran el oro de Antam en Antam Pulo Gadung Boutique, Yakarta (ilustración de fotos) Foto : Entre fotos/aditya pradana putra

ANTM acciones Ahogar en 4.42 por ciento o 150 puntos a 3,549.

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Los resultados positivos también fueron imprimidos por acciones de MDKA de 3.44 por ciento o 90 puntos a 2,710.