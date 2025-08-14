Sesión cerrada de la demanda Rombel de 50 estudiantes, el gobernador Dedi Mulyadi se enfrentó a una escuela privada

Bandung, Viva – El primer juicio de la demanda contra el gobernador de West Java, Dedi Mulyadi, presentado por ocho organizaciones de escuelas privadas, se celebró en el Tribunal Administrativo del Estado de Bandung (PTUN), jueves (14/04/2025) por la tarde. El juicio tuvo lugar en privado a pedido de ambas partes.

Leer también: KPK investiga a los peregrinos de Furoda Hajj para poder convertirse en instalaciones especiales de Hajj



Esta demanda fue presentada por una serie de organizaciones de educación privada, incluido el Foro Principal de la Escuela Privada de Java Occidental, la Agencia de Deliberación de la Universidad de Colegios Privado (BMPS) de Bandung Regency, Cianjur Regency, Garut Regency, Kuningan Regency, Bogor City, Cirebon City y Sukabumi City.



Gobernador de Java Occidental Dedi Mulyadi

Leer también: El registro de Damkar está cerrado, el solicitante es translúcido 24.405 personas



El tema de la demanda se centró en la política del gobernador Dedi Mulyadi que aumentó el número de grupos de estudio (Rombel) en las escuelas secundarias públicas de Java Occidental a 50 estudiantes por clase para el año escolar 2025/2026. Esta política ha provocado críticas porque se considera perjudicial para las escuelas privadas debido a la disminución del interés de la comunidad para enviar a sus hijos a escuelas no negativas.

Según los demandantes, la política se hizo sin considerar los intereses de las escuelas privadas y considerado no inclusivo en la toma de decisiones.

Leer también: Los neumáticos delanteros de Michelin Hard Revision en Austria MotoGP, ¡eche un vistazo a los detalles aquí!



Después del juicio, el asesor legal de ambas partes declaró que se someterían a una mediación adicional, según las recomendaciones del panel de jueces. Este esfuerzo tiene como objetivo encontrar un punto de reunión entre las ocho organizaciones de escuelas privadas y el gobernador Dedi Mulyadi.

«Damos la bienvenida a la dirección de los jueces para la mediación. Este es un paso constructivo para que todas las partes puedan sentarse juntas y encontrar la mejor solución para el mundo de la educación en Java Occidental», dijo el abogado de ocho organizaciones de escuelas privadas, Alex Edward.

Lo mismo fue transmitido por el equipo legal Dedi Mulyadi, Romli Sihombing, Gobierno Provincial de Java Occidental, estaba abierto a mediación y estaba listo para discutir el avance de la educación en Java Occidental

«Con respecto a la mediación, por supuesto, discutiremos con el gobernador, por supuesto, si el gobernador está listo para ser discutido, pero relacionado con la política del gobernador, por supuesto, para que la tasa de abandono en Java occidental no lo sea», dijo.

Mientras tanto, el panel de jueces dio una semana para el proceso de mediación. Si en esta fecha límite no hay acuerdo, la demanda se reanudará en el Bandung Ptun. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)