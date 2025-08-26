‘Sesame Street’ ‘, Sra. Netflix de la nueva fecha de lanzamiento de la temporada de Rachel

Netflix tiene un regalo de fin de verano para los padres de niños pre-k: las fechas de estreno para nuevas temporadas de «Sra. Rachel«»Sesame street«Y» Gabby’s Dollhouse «.

Según Netflix, las fechas de lanzamiento para la próxima lista de TV de Pre-K son: «Sra. Rachel» Temporada 2 (1 de septiembre), «Pescado rojo del Dr. Seuss, Fish Blue» (8 de septiembre), «Blippi’s Job Show» Season 2 (22 de septiembre), «¡Horton del Dr. Seuss!» (6 de octubre), «Thomas & Friends: Sodor canta juntos» (16 de octubre), «El Dr. Seuss’s The Sneetches» (3 de noviembre), «Sesame Street» Temporada 55 (10 de noviembre), «Gabby’s Dollhouse» Temporada 12 (17 de noviembre), «Cocomelon Lane» Temporada (1) y «Cause de crianza» Temporada (15 de diciembre).

Los primeros cuatro episodios de la nueva temporada de «Sesame Street» se lanzarán en la fecha de estreno del 10 de noviembre. Cabe señalar que, como se anunció anteriormente cuando Netflix adquirió los derechos de transmisión de la serie producida por el taller de sésamo de larga duración, los nuevos episodios de «Sesame Street» estarán disponibles en Netflix el mismo día y la fecha con PBS en los EE. UU. En las estaciones de PBS y en las plataformas digitales PBS Kids.

Additionally, the streamer says it will be launching six new mobile games in the coming months aimed at its youngest audience members this fall: three new original games based on the streamer’s upcoming “Dr. Seuss” universe, including “Dr. Seuss’s Horton!, Dr. Seuss’s The Sneetches, Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish, as well as three more licensed titles, “PAW Patrol Academy,” “Toca Boca Hair Salon 4,” “Lego Duplo Netflix «(una versión exclusiva de» LEGO Duplo «desarrollada para el streamer).

Los juegos móviles de Netflix, que Actualmente incluye «Mundo de Peppa Pig» Y otros títulos para niños, todos están incluidos con una membresía de Netflix y vienen sin publicidad y sin tarifas adicionales o compras en la aplicación.

Esta lista en expansión de títulos de TV y juegos (junto con la publicación impresa en la revista y podcast de Netflix Family «Bedtime Stories with Netflix Jr.») para el set de cuatro y menos es parte del mayor esfuerzo de Netflix para dominar el espacio de entretenimiento preescolar.