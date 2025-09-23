Servicios que aumentan los precios en octubre de 2025

Es esa época del año nuevamente, aparentemente: Disney está aumentando los precios de su Disney+ y Hulu Planes en los EE. UU., Incluyendo la mayoría de los paquetes, a partir del próximo mes.

El servicio independiente de Disney+ está aumentando de $ 9.99 a $ 11.99/mes el 21 de octubre de 2025. El plan independiente Hulu con anuncios está aumentando de $ 9.99 a $ 11.99/mes a la misma fecha; La versión premium de Hulu sin anuncios permanecerá en $ 18.99 por mes.

Además, el precio de ESPN Select (el servicio anteriormente conocido como ESPN+, que tiene una alineación de contenido más limitada que la aplicación ESPN Unlimited All-In recientemente lanzada ESPN) aumentará de $ 11.99 a $ 12.99 por mes el 21 de octubre.

Alcanzado por VariedadUn representante de Disney se negó a proporcionar comentarios adicionales sobre los aumentos de precios. Es la tercera vez en tres años que Disney está aumentando los precios de los servicios de transmisión en los Estados Unidos, aumentó Precios en Disney+ y Hulu en octubre de 2024 y en Octubre de 2023.