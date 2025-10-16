Servicios de extensión SIM en Yakarta, Bogor, Bekasi y Bandung

VIVA – Todo conductor de vehículo motorizado está obligado a tener un permiso de conducir (SIM) y llevarlo consigo cuando circula por la autopista. Este documento tiene un período de validez de cinco años y debe ampliarse antes de que caduque para seguir siendo válido para su uso.

Hoy la Policía de Metro Jaya vuelve a poner en funcionamiento cinco unidades de vagones SIM circular repartidos por varias zonas de Yakarta. Basado en información de la página de Korlantas Polri, citada VIVA Automotriz El viernes 17 de octubre de 2025, los residentes del este de Yakarta pueden renovar su SIM en Grand Mall Cakung.

Para el área del oeste de Yakarta, la gente puede visitar Citraland Mall, mientras que los residentes del norte de Yakarta pueden visitar LTC Glodok. En el centro de Yakarta, el vehículo de servicio está en la oficina de correos de Lapangan Banteng, y en el sur de Yakarta, la ubicación del servicio está en el campus de Trilogi Kalibata.

Todos los automóviles con SIM móvil en el área de DKI Yakarta operan de 08.00 WIB a 14.00 WIB.

Además de Yakarta, varias zonas de amortiguamiento también ofrecen servicios similares. En Bekasi, los automóviles Mobile SIM de hoy están ubicados en Mitra 10 Jatimakmur, con un horario de servicio de 08.00 WIB a 10.00 WIB.

Para los residentes de Bogor, los servicios de extensión SIM están disponibles en Jambu Dua Mall, que opera de 09.00 WIB a 12.00 WIB.

Mientras tanto, la policía de Bandung proporcionó dos coches SIM móviles que operaban en Dago Plaza y BPR KS. Los servicios en ambos puntos comienzan a las 08.00 WIB hasta su finalización.

Tenga en cuenta que el servicio SIM Móvil solo atiende extensiones SIM A y SIM C que aún están activas o aún no han superado su período de validez.

Los requisitos que se deben traer incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia del permiso de conducir original y un comprobante de un examen médico.

En referencia al PP número 60 de 2016 sobre ingresos estatales no tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.