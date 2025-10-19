Servicios de extensión SIM en Yakarta, Bogor, Bekasi y Bandung

Jacarta – El permiso de conducir (SIM) es un documento importante que se debe llevar cada vez que alguien conduce un vehículo motorizado en la carretera. Este documento de identidad tiene un período de validez de cinco años, y el propietario está obligado a prorrogarlo antes de que expire el período de validez para que siga siendo válido para su uso.

Lea también: Programación de SIM móvil de hoy, 18 de octubre de 2025: Ubicaciones del servicio de extensión SIM en Yakarta, Bogor, Bekasi y Bandung



Para facilitar el proceso de renovación, Polda Metro Jaya ofrece servicios de automóvil. SIM circular en varios puntos de la zona de Yakarta. Según información del sitio web de Korlantas Polri del lunes 20 de octubre de 2025, hay varios lugares de servicio que el público puede visitar hoy.

Para los residentes del sur de Yakarta, el servicio Mobile SIM está ubicado en el Kalibata Trilogy Campus. Mientras tanto, los residentes del centro de Yakarta pueden visitar la oficina de correos de Lapangan Banteng. Para el área occidental de Yakarta, los automóviles Mobile SIM operan en dos puntos, a saber, Citraland Mall y LTC Glodok.

Lea también: Horario de SIM móvil hoy, 17 de octubre de 2025: Servicios de extensión de SIM en Yakarta, Bogor, Bekasi y Bandung



Mientras tanto, para los residentes del este de Yakarta, la extensión SIM se puede realizar en Grand Mall Cakung. Todos los servicios de automóviles con SIM móvil en el área de Yakarta operan de 08.00 WIB a 14.00 WIB.

Fuera de Yakarta, varias zonas de amortiguamiento también ofrecen servicios similares. Los residentes de Bandung pueden ampliar el período de validez de su SIM en Dago Plaza y ITC Kebon Kelapa, que están abiertos de 09:00 a 12:00 WIB.

Lea también: Horario y ubicaciones de SIM móviles hoy, 16 de octubre de 2025: Yakarta, Bandung, Bekasi y Bogor



Para los residentes de Bekasi, los automóviles con SIM móvil están disponibles en Burger King Harapan Indah, con horario de atención entre las 08.00 WIB y las 10.00 WIB.

Mientras tanto, los residentes de Bogor pueden ir al BTM Mall o Yogya Dramaga, con horario de servicio de 09.00 WIB a 12.00 WIB.

El servicio Mobile SIM solo proporciona extensiones SIM A y SIM C. Los requisitos incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia y el original de la SIM antigua, un comprobante de un control médico y los resultados de una prueba psicológica.

De acuerdo con el PP número 60 de 2016 sobre ingresos estatales no tributarios (PNBP), la tarifa de renovación se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.