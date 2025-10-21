Servicios de extensión SIM en Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung

Jacarta – El permiso de conducir o SIM es un documento de identidad importante para todo conductor de vehículo motorizado. Este documento debe llevarse al conducir y tiene una vigencia de cinco años. Cuando el período activo casi termina, el propietario del vehículo debe extenderlo para que siga siendo válido para su uso.

Para facilitar las cosas al público, la policía ofrece servicios de coches SIM circular extendidos por varias regiones. Según información de Korlantas Polri, citada el miércoles 22 de octubre de 2025, los residentes de DKI Yakarta pueden aprovechar este servicio en varios puntos preparados por Polda Metro Jaya.

Para las personas que viven en el centro de Yakarta, la ubicación del automóvil Mobile SIM es en la oficina de correos de Lapangan Banteng. Los residentes del este de Yakarta pueden visitar el centro comercial Grand Cakung, mientras que los servicios para el sur de Yakarta operan en el campus Trilogi Kalibata.

Para los residentes del oeste de Yakarta, hay dos automóviles Mobile SIM en espera en Citraland Mall. Todos los puntos de servicio en el área de Yakarta están abiertos de 08:00 WIB a 14:00 WIB.

Además de la capital, también se encuentran disponibles servicios similares en varias ciudades tampón. En Bandung, las personas pueden extender el período de validez de su SIM en dos ubicaciones, a saber, ITC Kebon Kelapa y Ubertos (Plaza de la ciudad de Ujungberung), con horario de atención desde las 08:00 WIB hasta el final.

Para los residentes de Bekasi, los servicios están disponibles en Metropolitan Mall Bekasi, que opera de 08.00 a 10.00 WIB. Debido a que el cupo de cola es limitado, se recomienda llegar temprano.

Mientras tanto, los residentes de Bogor pueden ampliar su SIM en BTW Mall, con horarios de servicio entre las 09:00 WIB y las 12:00 WIB.

Cabe señalar que el servicio SIM Roaming brindado solo atiende extensiones SIM A y SIM C que aún se encuentran activas o aún no vencidas.

Los documentos que se deben preparar incluyen una fotocopia del KTP válido, una fotocopia y el original de una licencia de conducir antigua, así como un comprobante de un examen médico.

De acuerdo con las disposiciones del Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.