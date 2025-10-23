Servicios de extensión SIM en Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung

Jacarta – Todo conductor de vehículo motorizado está obligado a tener el permiso de conducir vigente (SIM) y llevarlo siempre consigo al conducir. Este documento oficial tiene una validez de cinco años y debe ampliarse antes de que expire el período de validez para seguir siendo válido para su uso.

Para facilitar las cosas a la ciudadanía, la policía de Metro Jaya vuelve a ofrecer servicios de coches SIM circular en varios puntos en el área de DKI Yakarta el viernes 24 de octubre de 2025. Según los datos del sitio web de Korlantas Polri, los residentes del este de Yakarta pueden renovar su SIM en Grand Mall Cakung.

En el área del oeste de Yakarta, los autos con servicio Mobile SIM están disponibles en Citraland Mall, mientras que los residentes del norte de Yakarta pueden ir a LTC Glodok. Para los residentes del centro de Yakarta, los servicios se realizan en la oficina de correos de Lapangan Banteng, mientras que los residentes del sur de Yakarta pueden venir al campus de Trilogi Kalibata.

Todos los automóviles con SIM móvil en el área de Yakarta operan desde las 08.00 WIB hasta las 14.00 WIB. Se recomienda a los residentes que lleguen temprano para hacer fila considerando la cuota de servicio limitada cada día.

Fuera de Yakarta, también hay servicios similares disponibles en varias zonas de amortiguamiento. En Bekasi, los coches con SIM móvil están disponibles en Mitra 10 Jatimakmur, con un horario de servicio de 08:00 a 10:00 WIB.

Para los residentes de Bogor, la extensión de SIM se puede realizar en Jambu Dua Mall, que atiende a los residentes de 09.00 a 12.00 WIB.

Mientras tanto, la policía de Bandung alertó a dos automóviles Mobile SIM que operan en Dago Plaza y BPR KS, con horarios de servicio desde las 08.00 WIB hasta el final.

Tenga en cuenta que el servicio SIM móvil solo atiende extensiones SIM A y SIM C que aún están activas. Los requisitos que deben prepararse incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia de la licencia de conducir original y un comprobante de un examen de salud.

Con base en el PP número 60 de 2016 sobre ingresos estatales no tributarios (PNBP), la tarifa de renovación se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.