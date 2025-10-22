Servicios de extensión SIM en Yakarta, Bekasi, Bogor y Bandung

Jacarta – Para los residentes cuyo permiso de conducir (SIM) está a punto de caducar, Polda Metro Jaya vuelve a ofrecer servicios de coche. SIM circular el jueves 23 de octubre de 2025.

Este servicio facilita a las personas ampliar el período de validez de su SIM sin tener que acudir directamente a la oficina de la Unidad Organizadora Administrativa (Satpas).

Citando información de Korlantas Polri, el servicio de automóvil Mobile SIM de hoy se distribuye en cinco puntos en el área de DKI Yakarta. Para los residentes del norte de Yakarta, la extensión SIM se puede realizar en LTC Glodok. Los residentes del centro de Yakarta pueden ir a la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Luego, en el área del este de Yakarta, los autos de servicio móvil están en el centro comercial Grand Cakung, mientras que en el oeste de Yakarta, la gente puede visitar el centro comercial Citraland. Para los residentes del sur de Yakarta, los servicios se brindan en el Kalibata Trilogy Campus.

Todos los puntos de automóvil Mobile SIM en el área de Yakarta operan de 08.00 WIB a 14.00 WIB. Se recomienda al público llegar temprano porque el cupo de cola de servicio diario es limitado.

Los servicios de extensión también están disponibles en las zonas de amortiguamiento de la ciudad capital. En Bekasi, los automóviles Mobile SIM de hoy están estacionados en Bekasi Cyber ​​​​Park, con un horario de servicio de 08.00 a 10.00 WIB.

Mientras tanto, los residentes de Bogor pueden aprovechar los servicios en Boxies Tajur Mall, que opera de 09.00 a 12.00 WIB.

Para los residentes de Bandung, hay dos automóviles Mobile SIM en espera en el centro comercial King’s y en el mercado moderno de Batununggal, con un horario de funcionamiento desde las 08:00 WIB hasta su finalización.

De acuerdo con el Reglamento Gubernamental Número 60 de 2016 sobre Ingresos Estatales No Tributarios (PNBP), la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.

Los requisitos que deben prepararse incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia de la licencia de conducir original y un comprobante de un examen médico. Al completar estos documentos, el proceso de extensión se podrá realizar de manera más rápida y eficiente.