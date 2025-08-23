





Porcelana El sábado activó una respuesta de emergencia de nivel IV a las inundaciones y al tifón en la provincia de Hainan como el tifón Kajiki, el 13 ° tifón de este año, se está acercando, según el Ministerio de Gestión de Emergencias.

La sede estatal de control de inundaciones y alivio de la sequía ha iniciado medidas de respuesta de emergencia y ha enviado un equipo de trabajo a la provincia del sur para ayudar con los esfuerzos locales de alivio de inundaciones y tifones, dijo el ministerio.

A las 11 de la mañana del sábado, el centro del tifón Kajiki estaba ubicado a unos 650 km al este de la ciudad de Sanya de Hainan sobre el mar, y se pronostica que se moverá hacia el oeste a una velocidad de hasta 25 km por hora con su intensidad que se espera que se fortalezca significativamente, según las autoridades meteorológicas.

El Centro Meteorológico Nacional de China emitió el sábado una alerta amarilla para el tifón Kajiki, advirtiendo que es probable que toque tierra o pase cerca de la costa sur de la isla de Hainan el domingo por la noche.

Se esperaba que partes de la isla de Hainan, las islas Xisha y las islas Zhongsha vean pesadas a torrenciales lluvia De sábado a domingo, dijo.

China tiene un sistema de respuesta de emergencia de cuatro niveles, siendo el nivel I la respuesta más severa, y un sistema de advertencia de clima de cuatro niveles, con rojo que representa la advertencia más severa, seguida de naranja, amarilla y azul, informó la agencia de noticias Xinhua.

A principios del 13 de agosto, el Typhoon Podul, el 11 ° Typhoon del año, tocó a tierra en el condado de Taitung del este de Taiwán, trayendo tormentas severas a Hualien y Taitung, según la agencia meteorológica local.

El 30 de julio, co-mayo, el octavo tifón de este año, tocó tierra en el municipio de Shanghai de China Oriental.

El centro del tifón co-mayo (nivel de tormenta tropical) hizo su segundo terreno en la costa del distrito de Fengxian, Shanghai. En el momento de la tierra, la velocidad máxima del viento cerca del centro era de 23 metros por segundo, acompañada de una presión mínima central de 978 hectopascales.

Para defenderse del tifón, el distrito de Fengxian ha hecho preparativos tempranos para identificar riesgos potenciales y llevar a cabo la reubicación y el reasentamiento de personas en áreas peligrosas.

El distrito había cerrado puntos escénicos y guió 71 buques pesqueros para ingresar al puerto para refugiar.

El distrito fengxiano había transferido y reasentado Un total de 15.172 personas, entre las cuales 4,660 se colocaron en reasentamiento centralizado, y se habían puesto en uso 45 sitios de reasentamiento.

Un total de 918 equipos de rescate de emergencia, que involucran a 7,741 personas, fueron desplegados por departamentos profesionales como el suministro de energía, las telecomunicaciones y el drenaje en el distrito.

