Servicio de errores de banca M el lunes por la mañana, BCA Management Open Voice

Yakarta, Viva – Vicepresidente Ejecutivo (EVP) Comunicación corporativa y responsabilidad social BCAHera F. Haryn, dando una explicación relacionada con la perturbación o error de los servicios de banca móvil de BCA (B-Banking) el lunes por la mañana, 29 de septiembre de 2025, que abundaba en sus clientes en las redes sociales.

Leer también: Shell Indonesia abre votos sobre el tema de los despidos debido a las políticas de importación de combustible



Transmitió, en relación con los obstáculos experimentados por los clientes cuando realizan transacciones con productos de servicio BCA, fiestas Gestión BCA se disculpó por las molestias que ocurrieron.

«En este momento, estamos tratando de recuperar el sistema», dijo Hera cuando se contactó el lunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: Casos de química Farma que fueron investigadas





Vicepresidente Ejecutivo (EVP) Comunicación corporativa y responsabilidad social BCA, Hera F. Haryn. Foto : Viva/Mohammad Yudha Prasetya

«Pronto proporcionaremos información después de que el sistema haya vuelto a la normalidad», dijo.

Leer también: BCA niega el problema de la fuga de datos del cliente, la gestión de la explicación del amor



En esta ocasión, Hera también atrajo a los clientes de BCA para que siempre tengan cuidado con varios tipos de modos de fraude en nombre de BCA.

«Siempre cuide la confidencialidad de sus datos bancarios», dijo.

Para obtener más información, puede comunicarse con el Centro de contacto de Halo BCA hasta 1500888 y la aplicación Halobca, WA Bank BCA 08111500998, X (Twitter) @halobca, Webchat www.bca.co.id, o correo electrónico a través de halobca.co.id.

Se sabe que varias quejas provienen de usuarios de BCA Mobile Banking (M-Banking), quienes se quejaron del error del servicio digital a partir del lunes por la mañana, 29 de septiembre de 2025.

VIVA Monitoreo en una serie de plataformas de redes sociales, las quejas están dirigidas al error de MyBCA y BCA Mobilequien todavía no se ha recuperado a pesar de que ha sido perturbado durante más de una hora este lunes por la mañana.

«¿Error de BCA? Después de transferir dinero a BCA, el dinero ha sido reducido pero de BCA», escribió la cuenta X @Detej*.