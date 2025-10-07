Servicio de automóviles, ¿seleccionar según la distancia o la hora de uso? Esta es la explicación

Yakarta, Viva – Para muchos propietarios de automóviles, determinando el tiempo servicio periódico a menudo una pregunta clásica. Algunos se basan en el kilometraje, mientras que otros eligen seguir el recuento de tiempo.

Ambos son igualmente importantes, pero las condiciones de tráfico en las grandes ciudades hacen que esta consideración sea más relevante.

Según Nur Imansyah Tara, Jefe de División de Marketing Auto2000, el servicio periódico debe hacerse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante para que el rendimiento del automóvil siga siendo excelente.

«La condición de un automóvil sano puede reducir el potencial de ataque o accidente. Además, la eficiencia del combustible aumenta y la durabilidad de los componentes se mantiene más», dijo en un comunicado recibido Viva automotriz, Martes 7 de octubre de 2025.

La situación de las carreteras en grandes ciudades como Yakarta hace que los autos a menudo atrapados en largos atascos de tráfico. El motor permanece vivo, el ventilador de enfriamiento funciona, pero la distancia no aumenta mucho.

En estas condiciones, la combustión no siempre es perfecta porque la mezcla de aire y combustible no es ideal. Como resultado, surge una pila de carbono en la cámara de combustión que disminuye gradualmente la potencia del motor.

Otro efecto de la combustión imperfecta son los residuos residuales que se infiltran en el sistema de lubricación. El aceite se daña rápidamente y pierde su capacidad para proteger el motor de la fricción.

Si no se controla, el rendimiento del vehículo disminuye y el daño puede extenderse a otros componentes, como la transmisión, el sistema de frenos, a las baterías.

Al ver las densas condiciones de tráfico y los hábitos de manejo en las áreas urbanas, los enfoques basados ​​en el tiempo se consideran más apropiados para determinar los horarios de servicios periódicos.

Idealmente, el tratamiento se lleva a cabo cada seis meses a pesar de que la distancia no ha alcanzado los 10,000 kilómetros.

Por el contrario, si el automóvil ha recorrido una distancia de más de 10,000 kilómetros antes del período de seis meses, el servicio debe hacerse antes.

«Para los automóviles con alto uso, no espere seis meses. El aceite, el líquido del radiador y los frenos deben reemplazarse regularmente para que el motor permanezca óptimo», dijo.

Los servicios llevados a cabo regularmente no solo mantienen el rendimiento del vehículo, sino que también evitan daños graves que pueden surgir sin señales iniciales.

Con un mantenimiento constante, el automóvil seguirá siendo eficiente, cómodo de conducir y tendrá una edad de uso más largo.