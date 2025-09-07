Servicio constante Finanzas inclusivas, BRI obtuvo el premio Economía Verde por el empoderamiento de las MIPYME

VIVA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK recibió un premio de economía verde de AFP sobre empoderamiento Umkm a través de Finanzas inclusivas Como una forma de reconocimiento de la consistencia de la empresa en el fortalecimiento del sector empresarial del pueblo de manera sostenible.

Leer también: La asistencia de BRI fomenta la expansión, este producto de pañales ecológico de MIPYMES de Surabaya está cada vez más demanda por el mercado



El premio se celebró en Yakarta el 14 de agosto de 2025 al que asistieron el director de Micro Bri Akhmad Purwakajaya. Este logro confirma la consistencia de BRI para hacer de la economía de las personas una prioridad estratégica de la empresa para alentar el crecimiento económico inclusivo y sostenible.

El director de Bri Micro, Akhmad Purwakajaya, reveló que este premio refleja el reconocimiento de la efectividad de la estrategia de empoderamiento de MIPYME que se lleva a cabo de manera integral. Este enfoque no solo proporciona acceso a la financiación, sino que también fortalece la capacidad del negocio de los actores de MSME para crecer de manera sostenible.

Leer también: BRI asegura que las transacciones de los clientes se muestren con los servicios bancarios y digitales de fin de semana durante el largo wekend del Profeta del Profeta 2025



«BRI integra los servicios financieros, la capacitación y la asistencia comercial para que las MIPYME puedan expandir el mercado y aumentar la competitividad. En el impulso de este mes de independencia, Bri cree que el poder económico nacional debe construirse a partir del fortalecimiento de las MIPYME desde el nivel de base.

Hasta finales de junio de 2025, los préstamos totales de BRI alcanzaron Rp1,416.6 billones o crecieron 6.0% año tras año con 80.32% de ellos o equivalente a RP1,137.84 billones distribuidos al segmento MSME. Este logro fue fortalecido por la Iniciativa de Empoderamiento que incluyó 4,625 aldeas brillantes, 41,217 grupos de negocios y 54 casas de bumn se extendieron por toda Indonesia.

Leer también: Conmemorando el día nacional del cliente, los directores de BRI directamente clientes en varias regiones



Bri Synergy con talleres de empeño y PNM en Ultra Micro Holding también ayudó a fortalecer la resiliencia económica de la comunidad a nivel de base. Hasta el final del segundo trimestre de 2025, Holding UMI había atendido a 34.7 millones de deudores activos con un financiamiento total que alcanzó RP631.9 billones y administró 126 millones de cuentas de micro depósitos.

Además, BRI también continúa fomentando la inclusión financiera al tiempo que crea una economía compartida al involucrar a la comunidad como AgentsBrilinks. Hasta finales de junio de 2025, el número de agentes bilinks había alcanzado más de 1.2 millones o creció un 22.60% anual. Estos agentes están dispersos en 67 mil pueblos en toda Indonesia, incluida la región 3T (principal, más externa y rezagada). En términos de transacciones, AgentBilinks registró un volumen de RP843 billones o creció 9.85% YOY. El papel de AgentBilink ahora se ha transformado, desde proveedores de servicios de transacción hasta micro proveedores de estilo de vida. Esto ilustra la consistencia de BRI en la construcción de un ecosistema financiero inclusivo y empoderador.

Durante enero a junio de 2025, BRI distribuyó el crédito comercial del pueblo (KUR) de Rp83.88 billones a 1.8 millones de deudores. Esta distribución coloca a BRI como el banco con la mayor contribución en el programa Kur. La mayor parte del financiamiento se canaliza al sector agrícola, en línea con el enfoque de BRI para fortalecer la seguridad alimentaria y alentar la productividad económica de las personas.

Akhmad enfatizó que el empoderamiento de las MIPYME seguirá siendo el enfoque principal de la Compañía como parte de la contribución real de BRI para fortalecer la Fundación Económica Nacional.

«BRI está comprometido a fortalecer las MIPYME para que puedan aumentar la competitividad y el aumento de la clase. Bri cree que el éxito de empoderar a las MIPYME será un factor impulsor para que Indonesia se convierta en un país cada vez más soberano, próspero y avanzado», concluyó.