Sertijab a Purbaya, esta es la esperanza de Sri Mulyani para el nuevo Ministro de Finanzas

Yakarta, Viva – Después de renunciar oficialmente a la posición Ministro de finanzas a Purbaya Yudhi Sadewa, Sri Mulyani Indrawati También ore y espere que el nuevo Ministro de Finanzas pueda continuar con la regulación de la gestión de las finanzas estatales.

Leer también: El momento de Haru Sri Mulyani fue abrazado por Tonny Sumartono frente al Ministerio de Finanzas, aparentemente su esposo no era una persona común



Como un ministerio que tiene un papel vital en términos de presupuestar varios aspectos de las finanzas estatales, Sri Mulyani espera que Purbaya pueda ayudar a realizar los programas del presidente Prabowo Subianto.

«Felicitaciones por llevar a cabo un mandato y responsabilidad muy importantes, a saber, administrar y mantener las finanzas estatales y liderar el Ministerio de Finanzas», dijo Sri Mulyani en la Oficina del Ministerio de Finanzas, Banteng Field, Central Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: PKB recuerda al Ministro de Purbaya: ¡El 8 por ciento del crecimiento económico no es solo un número!





Sri Mulyani Indrawati, Purbaya Yudhi Sadewa, Sertijab Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

«Esperemos que el Sr. Yudhi tenga facilidad y ayude con éxito a Pak Prabowo», dijo.

Leer también: 5 grandes existencias de cigarrillos se derrumbaron después de que Purbaya se inaugurara para ser el nuevo ministro de finanzas



Sri Mulyani también preguntó las filas de los empleados en el Ministerio de Finanzas, para que siguieran siendo deber e integridad profesional.

Esto es para mantener el Ministerio de Finanzas, que es un pilar de estabilidad para la economía nacional, así como un instrumento importante para realizar la justicia social para todos los ciudadanos indonesios.

«Ejecute la tarea de acuerdo con el mandato, profesional, competente y mantenga la integridad. Ayuda a los nuevos líderes y continúa llevando a cabo tareas con dedicación. Digo adiós a Sanggi esta mañana», dijo.