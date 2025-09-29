¡Sero! SHABRE y huesos están dispersos en el proyecto de vivienda de Tangerang, resulta que la ubicación se usa …

Mandarg Sur, Viva – Los residentes de Tangerang Regency fueron agitados por la circulación de videos que muestran sudario Y se encontraron huesos en el área del Proyecto de Desarrollo en Sindang Panon Village, distrito de Sindang Jaya.

Leer también: El incentivo de PPN de la vivienda oficial DTP se extendió a 2026, Menko Airlangga reveló las reglas del juego



La grabación fue viral después de estar muy extendida en varias plataformas de redes sociales. Uno de ellos se publicó una cuenta de Instagram @OfficialTanganCeAnupDateCom.

«Starud y Frame son sospechosos de los humanos dispersos en el proyecto residente Suvarna Sutera «, fue citada de la cuenta, lunes 29 de septiembre de 2025.

Leer también: Apoya el programa de 3 millones de CITA de casa y ASTA, Bri distribuyó una hipoteca subsidiada de RP. 14.65 billones hasta agosto de 2025



Leer también: Reunión de Qodari Gercep con el ministro Maruarar después de ser inaugurado, ¿qué estás discutiendo?



En respuesta a esto, los oficiales de policía del sector de Pasar Kemis inmediatamente se movieron rápidamente. Jefe de Policía de Pasar Kemis, Comisionado de Policía Adjunto Syamsul Bahri, dijo que su partido recibió órdenes directas del jefe de policía de la ciudad de Tangerang, el comisionado de policía Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, para verificar ubicación El lunes 29 de septiembre de 2025.

«Los oficiales han llevado al campo para explorar la información de varios testigos», dijo Syamsul.

Del testimonio de testigos, la ubicación del proyecto fue una vez un área de entierro conocida como Tumba Jengkol. Según los herederos, hubo un proceso de transferencia alrededor de 25 a 30 tumbas antes de que se trabajara la tierra.

«Debido a que se ha llevado a cabo la transferencia de la tumba, se acuerda que la ubicación se puede hacer», dijo Syamsul.

Sin embargo, los hallazgos de la mortaja y los huesos en el medio del trabajo del proyecto solo se conocían en este momento. «Al principio, nadie sabía que todavía había una tumba allí. Solo se encontraron su Morón y los huesos durante el trabajo», dijo Syamsul.

Se dice que el desarrollador del proyecto coordinó con el gobierno de la aldea para manejar estos hallazgos. El plan, el Sudario y los huesos serán enterrados nuevamente de una manera decente en un lugar seguro. La policía también recordó a los implementadores del proyecto que tuvieran más cuidado.

«Hemos apelado, si se encuentra nuevamente lo mismo, informarlo inmediatamente para que pueda manejarse correctamente», dijo Syamsul.

https://www.instagram.com/reel/dpkew-7k28k/?igsh=mxj3dg9vbzmwegd3aq===

Foe Peace Símbolo de/viva