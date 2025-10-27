Series Mania Institute organiza Serial Bridges Baltics con el Tallinn Fest

En un intento por impulsar las series de los países bálticos y sus vínculos con el mercado europeo, la Manía de series Institute ha lanzado Serial Bridges Baltics, un nuevo taller para guionistas y productores de series bálticos, organizado en colaboración con el Institute Français y Industry@Tallinn & Baltic Event.

La sesión inaugural, que se desarrollará del 13 al 17 de noviembre en el TV Beat Forum de Tallin, reunirá a seis dúos de escritores y productores, incluidos algunos de los nombres más populares de los países bálticos en dramas serializados: el estonio Raoul Suvi, escritor del título de la Berlinale Series Market 2025 “My Dear Mother” y el aclamado “Traitor”, el escritor y director letón Juris Kursietis (“Soviet Jeans”, “The Exhalted”, “Oleg”), así como el actor, escritor y productor lituano Gabija Siurbytė (“Troll Farm”).

«Estamos encantados de organizar un taller de este tipo en Estonia para todos los talentos bálticos», afirmó Pierre Ziemniak, director de programas de la Serie Instituto Manía quien supervisa otros talleres internacionales bajo el lema ‘Serial Bridges’. “A pesar de contar con presupuestos más ajustados que en Europa occidental, las series bálticas son cada vez más reconocidas y apreciadas en el mercado internacional, como lo demuestra el caso de los “Soviet Jeans” de Letonia, que se presentó en Series Mania en 2024. Esta es una dinámica que queremos apoyar”, afirmó.

«Construir este puente entre TV Beats y Series Mania Institute fue un proceso rápido pero fluido y emocionante», añadió Petri Kemppinen, codirector del TV Beats Forum, quien también acogió con agrado la oportunidad para que los creadores de series bálticas sean reconocidos internacionalmente. “Estoy convencido de que el formato del taller, que reunirá a varios expertos experimentados e incluirá un discurso final frente a profesionales, ayudará a desarrollar nuevas habilidades y abrirá puertas para futuras coproducciones”.

Los mentores asignados a los dúos bálticos incluyen al escritor y productor húngaro Gabor Krigler, ex ejecutivo creativo de HBO Europa, y a la escritora finlandesa Jemina Jokisalo (“Money Shot”). Mayor experiencia provendrá de Emmanuelle Guilbart, codirectora ejecutiva de About Premium Content, así como de Emmanuel Eckert, ex subdirector de adquisiciones de Mediawan Rights, y del productor franco-sueco Patrick Nebout (“Whiskey on the Rocks”).

En declaraciones a Variety sobre la primera tanda de proyectos de Serial Bridges Baltics, Ziemniak dijo: «Nos sorprendió gratamente la diversidad de los proyectos presentados, particularmente en términos de géneros de series. Si bien los thrillers y dramas que reflejan la situación geopolítica están bien representados, también tuvimos el placer de leer comedias, historias de fantasía e historias de terror».

Y añadió: «Varias presentaciones mostraron cierto ingenio al intentar conectar historias locales con el mercado internacional dirigiéndose a los socios adecuados, lo que está totalmente en línea con el espíritu de Serial Bridges: construir puentes respetando el ADN local, superando las limitaciones de los mercados locales con financiación limitada, asociándose con otras empresas europeas y apuntando a la universalidad sin dejar de ser fiel a las especificidades culturales».

El día de clausura del taller, el 17 de noviembre, los equipos bálticos presentarán su proyecto ante un jurado profesional y el espectáculo ganador obtendrá una entrada para Series Mania Forum 2026.

Serial Bridges Baltics cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura de Estonia, el Instituto de Cine de Estonia, la plataforma Elisa Eesti en Estonia y la emisora ​​pública letona LRT.

Un resumen más completo de los proyectos de Serial Bridges Baltics:

“Sala de redacción Aurora” («Aurora. Redakcija», 6X52′, Letonia, Estonia, Finlandia)

Creado por Gints Grube

Escrito por Juris Kursietis, Katri Manninen, Osvalds Zebris, Martin Algus

Dirigida por Juris Kursietis.

Producida por Gints Grūbe, Inese Boka-Grūbe y Elīna Gediņa-Ducena de Mistrus Media, con los socios Riina Sildos de Estonia y Petri Kemppinen de Finlandia.

Thriller de espías contemporáneo del codirector de “Soviet Jeans”, Juris Kursietis, quien comparte la sala de guionistas con su compatriota Osvalds Zebris, la finlandesa Katri Manninen (“Shadow Lines”) y el estonio Martin Algus (“Traitor”, “Kalev”). La periodista Guna Vilka, que se hace llamar “Lynx” y trabaja para el medio de comunicación “Aurora”, investiga una explosión en un parque eólico recién inaugurado en Letonia, donde murió un adolescente estonio de un campamento juvenil cercano. Grūbe dice que el programa «explora el mundo detrás de escena de la política, los servicios de inteligencia y los medios de comunicación en el contexto de la guerra híbrida actual, destacando procesos que pueden verse influenciados a nivel político».

«Nombre en clave: Faro» (“Contraseña: Beacon”, 6X42′, Estonia)

Creado por Tomas Ili

Escrito por Raoul Suvi

Producida por Jaan Laugamõts para Downtown Pictures

Último esfuerzo televisivo de los creadores del gran éxito “Traitor” (“Reetur”), mejor serie en Serial Killer y en los premios EFTA de Estonia. «La caída de la Unión Soviética es un período histórico muy conocido en la historia europea, todavía cubierto de muchos secretos y misterios. Si a esto se le suma un maletín con un dispositivo nuclear, se garantiza una entretenida montaña rusa», dice el productor Jaan Laugamõts, quien también presentará en Tallin la serie dramática completa «In Darkness» de Ove Musting.

«Historias de medianoche» («Midnight Stories», 8X25′, Lituania)

Creado y escrito por Gabija Siurbytė, Ernestas Jankauskas

Dirigida por Ernestas Jankauskas

Producida por Viktorija Rimkutė y Gabija Siurbytė para Dansu Films

El cofundador de Dansu Films, el actor y showrunner Gabija Siurbytė, coproductor de “Clark” de Netflix y “We Come in Peace” de TV4 Suecia, se ha asociado nuevamente con el director de “Troll Farm” Ernestas Jankauskas en un thriller orientado a adultos jóvenes sobre una granja de exploradores juveniles aparentemente idílica que esconde un lado oscuro. “Midnight Stories” ofrece una rara mezcla de terror psicológico y folclore lituano, creando una antología fresca y cinematográfica para un público adolescente”, dice Viktorija Rimkutė.

«Sombras del pantano» (6X52′, Letonia)

Creado y escrito por Raitis Abele, Zanda Zeidaka a partir de una historia de Guntis Tālers

Dirigida por Lauris Abele, Raitis Abele

Producida por Raitis Abele y Sebastian Weyland para Tritone Studio.

Crimen y drama sobrenatural de los prometedores hermanos Abele, detrás de la película animada «El perro de Dios» de Letonia de este año en la carrera internacional por los Oscar.

«En un brumoso pueblo báltico, cada año la gente desaparece en el pantano: pescadores, excursionistas, incluso un millonario. Un detective y un psíquico descubren una atrocidad nazi de la Segunda Guerra Mundial, donde soldados alimentados con metanfetamina masacraron a los lugareños. Los aldeanos esconden oscuros secretos y algo antiguo e invisible todavía arrastra a los vivos al pantano», dice el logline. “Equilibrar la investigación del crimen con el mito sobrenatural, [the show] vive precisamente en una tensión entre lo racional y lo siniestro; Eso es exactamente lo que se siente al pasar una semana en los bosques pantanosos invernales del Báltico”, bromea Raitis Abele.

«Las afueras» (“Nomale”, 8×50′, Letonia)

Creado por Lelda y Vlads Koval

Escrita y dirigida por Vlads Kovalovs.

Producida por Lelde Kovalova

Thriller, drama de misterio en el que una familia que está de vacaciones en un aparentemente perfecto hotel remoto en el bosque pronto se da cuenta de que nadie se marcha, excepto aquellos que están dispuestos a cruzar una línea moral mortal. La serie está «inspirada en mis series favoritas «Squid Game», «Lost» y «White Lotus», «The Outskirts» fusiona el drama de supervivencia con profundidad psicológica y moral», dice Kovalova, cocreadora del reciente exitoso programa de detectives letón «The Uninvited Guest». “Más allá del misterio, [the show] explora la ilusión de la libertad y lo que queda de la humanidad cuando todas las certezas modernas desaparecen”.

“Terapias” («Terapias», 7X30′, Lituania)

Creado y escrito por Birutė Kapustinskaitė

Dirigida por Kapustinskaitė, Marija Kavtaradze, Eglė Vertelytė

Producida por Dagne Vildžiūnaitė para Just a Moment

Drama sobre un profesor mordaz que ingresa en un hospital remoto, esperando paz y privacidad durante la quimioterapia. Pero termina en una sala de cáncer de seis camas llena de mujeres ruidosas, incluida una antigua colega. Al abordar valientemente el cáncer, el programa no evita el dolor, sino que lo acerca a través de “una combinación de humor cálido e ironía”, dice Dagnė Vildžiūnaitė.