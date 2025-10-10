Serie preescolar ‘Wadoo’ ambientada en Mediawan, El Reino Infantil

El equipo europeo de animación Mediawan Kids & Family ha unido fuerzas con El reino de los niñosla red YouTube Kids más importante del mundo hispano, para desarrollar “Despertar”, una serie preescolar animada digital que probará personajes a través de cortos de redes sociales asistidos por inteligencia artificial antes de expandirse a una serie completa.

La propiedad de comedia y aventuras se centra en Wadoo, una joven y curiosa dragona que guía a niños en edad preescolar en viajes musicales a través de un mundo mágico. Cada uno de los 39 episodios planificados de siete minutos combinará descubrimiento, amistad y temas ambientales, culminando con canciones originales que refuerzan la lección del episodio.

La asociación representa el impulso estratégico de Mediawan Kids & Family hacia la animación basada en propiedades digitales, uniendo la experiencia de producción tradicional con el alcance masivo en línea de El Reino Infantil de más de 222 millones de suscriptores de YouTube en 11 idiomas.

«Estamos encantados de unir fuerzas con El Reino Infantil, un actor digital líder, para lanzar Wadoo, una IP preescolar verdaderamente innovadora diseñada pensando en la nueva generación de audiencias», dijo Julien Borde, presidente de Mediawan Kids & Family. «Esta colaboración marca un paso estratégico importante en nuestra ambición de combinar lo mejor de la creatividad digital con la excelencia de la producción tradicional».

El proyecto se implementará a través de una extensa estrategia de lanzamiento preliminar, comenzando con cortos en las redes sociales lanzados en el canal de El Reino Infantil para probar diseños de personajes y enfoques narrativos. Estos cortos utilizarán herramientas de inteligencia artificial para mejorar las capacidades creativas de los artistas mientras mantienen el control creativo con los equipos de producción.

“En un momento en que el entretenimiento infantil está experimentando una gran transformación, esta alianza con Mediawan Kids & Family tiene el potencial de redefinir cómo se construyen marcas que resuenan en las nuevas generaciones”, dijo Roberto “Kuky” Pumar, CEO de El Reino Infantil. «De esta convergencia surge Wadoo: un proyecto diseñado para un presente donde lo digital y lo físico conviven en un universo phygital. Hoy, el éxito es colaborativo».

Tras los análisis de la audiencia y los comentarios de la comunidad sobre los cortos, la serie completa de 39 episodios está programada para estrenarse en 2026, combinando la distribución en YouTube con la transmisión internacional a través de Mediawan Kids & Family Distribution. Los productores pretenden construir una franquicia transmedia integral siguiendo los modelos establecidos por éxitos como “Miraculous” y “La Granja de Zenon”.

Nicolas Fisch de Mediawan Kids & Family e Ylka Tapia de El Reino Infantil serán los productores ejecutivos.

Mediawan Kids & Family, la división infantil del estudio paneuropeo Mediawan, alberga sellos de producción que incluyen Method Animation, Somewhere Animation y Elliott Studio, además de operaciones internacionales en Italia, el Reino Unido y los Países Bajos. La empresa distribuye “Miraculous – Tales of Ladybug and Cat Noir” y mantiene un catálogo de 2.500 medias horas de programación vendidas en más de 150 países.

El Reino Infantil es conocido por series animadas que incluyen “Zenon the Farmer”, “Bichikids” y “The Little Sailor”, además de desarrollar juegos, productos y espectáculos en vivo en América Latina, Asia y Europa.