Serie Huawei Pura 80 Trae la innovación de teleobjetivo dual y la precisión oficial del color en Indonesia

VIVA – La vida está llena de una variedad de historias, desde los momentos más simples hasta recuerdos invaluables. Ahora, todo eso puede ser inmortalizado con la mejor calidad gracias a la presencia. Huawei La serie Pura 80, que se lanzó oficialmente en Indonesia hoy.

Leer también: Templo Huawei 80 Ultra llega pronto en Indonesia, estirando la cámara #1 World y First Dual Technefoto Technology



Esta última serie presenta un gran avance en el mundo de la fotografía móvil. Templo Huawei 80 Ultra, que se llamaba cámara teléfono inteligente La versión #1 Dxomark del mundo con una puntuación récord de 175, que es la puntuación más alta que se ha incluido hasta ahora, tiene un precio de RP22,999,000, mientras que Huawei Pura 80 Pro, equipada con una cámara de iluminación Ultra de 1 pulgada a un precio más asequible, que es RP14,999,000.

De la serie P al templo: prueba de innovación de la cámara de vez en cuando

Leer también: Hay la mano de Huawei detrás de la tecnología de Internet china 10G



Desde 2012, la serie Huawei P ha sido un pionero de la fotografía de teléfonos inteligentes, desde P9 con una cámara de doble lente que es el hito inicial de la fotografía computacional, P20 con un modo súper nocturno que redefine la fotografía nocturna, hasta 70 templos ultra con cámaras populares ultra ligeras que muestran la última ingeniería óptica en el dispositivo.

La transformación de la serie P a la serie PURA es un nuevo capítulo que confirma el compromiso de Huawei en la presentación de innovaciones de imágenes y diseño estético en el segmento insignia. El nombre del templo en sí está inspirado en la pureza, que refleja la pureza del diseño, un estilo moderno elegante, así como un nuevo espíritu para continuar innovando.

Leer también: El Ministro de Comercio llama a CPU, teléfonos inteligentes, hasta que los autos eléctricos hacen que las importaciones de RI se elevan



El templo no es solo un dispositivo, sino también un símbolo de imaginación sin límites, porque para Huawei, la imaginación es la tecnología humana más fuerte que fomenta el nacimiento de avances en los campos de la tecnología, el arte y la moda.

Inspirado en la forma del triángulo de Penrose conocida como la forma más pura de imposibilidad, el templo simboliza el espíritu de Huawei para hacer cosas que parecen imposibles de ser posibles. Con esta filosofía, la serie Temple no es solo un teléfono inteligente, sino también como una manifestación del estilo de vida que une la mejor fotografía, diseño estético y moda elegante.

Templo Huawei 80 Ultra: Cámara #1 Mundo para momentos no colgados



Huawei Pura 80 Ultra viene con la primera tecnología revolucionaria de Dual Telephoto Lens en la industria. Esta lente permite a los usuarios cambiar suavemente entre 3.7x óptico zoom a zoom óptico de 9.4x, con soporte de hasta 100x zoom digital.

Esta sofisticación lo hizo ganar el título de la mejor cámara de teléfonos inteligentes del mundo en la versión dxomark, con una puntuación:

180 Puntuación fotográfica (más alta en la historia de Dxomark)

166 Puntuación de video (Top of the World)

Mejor teleobjetivo en pruebas de dxomark

Como resultado, los usuarios pueden capturar conciertos, el paisaje urbano, a las expresiones infantiles en el escenario escolar con detalles agudos, colores naturales e iluminación perfecta.

Además de la cámara, el 80 Ultra Temple también está equipado con rendimiento insignia con el último procesador, baterías duraderas y sobrealimentaciones Huawei para una carga súper rápida, asegurando que el dispositivo siempre esté listo para los estilos de vida dinámicos. Huawei Pura 80 Pro: Noche de retratos equivalente a una cámara profesional.

Huawii Pura 80 Pro – Retrato profesional



Por otro lado, está Huawei Pura 80 Pro, que transporta una cámara de iluminación Ultra de 1 pulgada, un sensor grande que puede capturar la luz perfectamente, incluso en condiciones de poca luz.

Esta cámara presenta un retrato nocturno con detalles naturales, colores vivos y bokeh artístico como una cámara profesional. Adecuado para aquellos que desean mostrar un lado elegante, desde eventos formales hasta Ootd por la noche.

Presentado como «Pro Nivel Ultra», este dispositivo es una opción para los usuarios que anhelan la calidad de la fotografía insignia a un precio más competitivo.

Aplicación favorita en Huawei AppGallery

Acceda a la aplicación Favortite en Huawei Pura 80 Pro Moverse a un nuevo teléfono inteligente a menudo te hace preocuparte: «¿Todavía puedes usar tu aplicación favorita?» Cálmate, la respuesta: ¡Can! A través de AppGallery, aún puede descargar y usar varias aplicaciones importantes como YouTube, Gmail, Google Maps, Google se reúne fácilmente. No solo completa, AppGallery también es segura porque está equipado con protección de 360 ​​°, comenzando desde la verificación de desarrolladores, exámenes de malware y privacidad en capas, hasta verificar la integridad de la aplicación, para que pueda instalar sus aplicaciones favoritas prácticamente y mantener la calma sobre la seguridad.

Precio y disponibilidad



Durante el período de lanzamiento que tuvo lugar del 17 de septiembre al 17 de octubre de 2024, Huawei ofreció un precio especial de Rp22,999,000 para Huawei Pura 80 Ultra y RP14,999,000 para Huawei Pura 80 Pro. Lloró nuevamente, esta promoción también presenta beneficios por un total de un total de 10 millones de IDR por cada compra. Serie Huawei Pura 80que consiste en Huawei Watch GT GT 5 por valor de Rp2.6 millones, reembolso de hasta Rp2.5 millones, reembolso bancario de hasta Rp2 millones, Huawei Care+ Protection Services por valor de Rp2.4 millones y Cashback Rp500 mil para transacciones en Tiket.com. Promo de ventas primo Huawei Pura 80 Ultra y Huawei Pura 80 Pro disponible exclusivamente en línea a través de una serie de enlaces a continuación.

Con todas sus innovaciones, la serie Huawei Pura 80 no es solo un teléfono inteligente insignia. Es un reflejo de la herencia, la evolución y el estilo de vida actuales que hace que cada momento, desde simple hasta inolvidable, siempre sea valioso para ser inmortalizado.

Para las compras fuera de línea, puede visitar la tienda de experiencia autorizada de Huawei, Erafone, Urban Republic, Blibli Offline Store, Diorglus, así como varios puntos de venta de socios oficiales de Huawei en Indonesia.

Mientras tanto, para aquellos que prefieren comprar en línea, la serie Huawei Pura 80 está disponible en varias plataformas líderes de comercio electrónico, como Tienda Huawei, Chaleco, Tiktok Shop, Tokopedia, Blibli, LataErafone.com, Eraspace y DataScript Mall.id.

No te pierdas esta oportunidad especial de ser el primero en sentir la sofisticación de la última tecnología de cámaras de la serie Huawei Pura 80.