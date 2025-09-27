Serie Familia Gucci ambientada en Sky Italia como respuesta de ‘House of Gucci’

Cuatro años después de la «casa de Ridley Scott de Gucci«Los miembros enojados de la familia Gucci y una gran parte de la comunidad cinematográfica de Italia por lo que afirmaron que era una representación grosera e inexacta de la saga Gucci, operador de televisión de pago Cielo ha anunciado una serie de televisión italiana de alta gama que tendrá como objetivo dejar las cosas bien.

La serie de seis episodios, titulada «Gucci: Game Over», será dirigida por Gabriele Muccino, quien dirigió a Will Smith-Starer «The Pursuit of Happyness» y una gran cantidad de éxitos de cine y televisión italianos. El programa se basa en una memoria de Allegra Gucci, la hija de Maurizio Gucci y Patrizia Reggiani (que fueron interpretadas por Adam Driver y Lady Gaga en «House of Gucci»).

«Relacionaremos el punto de vista italiano como respuesta a ‘House of Gucci’ a través de los ojos de Allegra Gucci», dijo Nils Hartmann, Evp Sky Studios Italia durante una presentación inicial de Sky Italia de propiedad de Comcast.

El 27 de marzo de 1995, Maurizio Gucci, jefe de la casa de moda de Gucci y nieto del fundador de la marca Guccio Gucci, fue asesinado a tiros en la puerta de su oficina de Milán. El crimen fue organizado por su ex esposa Patrizia Reggiani, quien fue condenada en 1998.

El libro de Allegra Gucci, que tiene la forma de cartas a su padre asesinado, revela muchos secretos familiares, habla sobre la relación de sus padres antes y después del divorcio y describe los detalles del asesinato de marzo de 1995.

«Después de ‘House of Gucci’, tuve la oportunidad de contar esta importante historia», dijo Allegra Gucci en la presentación del cielo, señalando que estaba «muy decepcionada» por la película de Ridley Scott «porque fue una oportunidad perdida para contar una historia real y poderosa».

«Es una historia muy compleja que estamos representando desde el punto de vista de Allegra», agregó Muccino. «Es una historia con mucho dolor, pero también glamour, dinero y poder, que es la razón por la cual este grupo familiar se canibalizó a sí mismo».

Disparar en «Gucci: Game Over» comenzará en la primavera de 2026. El espectáculo está siendo coproducido por Sky Studios e Italy’s Lucky Red.

«Es una historia que se conoce en todo el mundo, tanto debido a la fama de la marca y la tragedia involucrada», dijo el afortunado jefe Red Andrea Occhipinti. También especificó que el elenco «Gucci: Game Over» será todo italiano: la comunidad cinematográfica de Italia no estaba contenta con ese hecho de que Ridley Scott no usó actores italianos en los roles principales de «House of Gucci».

Si bien es completamente italiano en términos de talento, la serie de televisión «Gucci: Game Over» ciertamente tiene ambiciones internacionales.

«La posibilidad de hacer esta importante serie con Sky le da un alcance internacional», señaló Occhipinti, diciendo que ya está recibiendo comentarios positivos del mercado global.