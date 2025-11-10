Serie de TV ‘V de Vendetta’ en proceso en HBO (EXCLUSIVO)

Actualmente se está desarrollando una serie de televisión “V de Vendetta” en HBO, Variedad ha aprendido exclusivamente.

Según las fuentes, Pete Jackson se encargará de escribir la adaptación de la serie. James Gunn y Peter Safran de Estudios DC será productor ejecutivo, al igual que Ben Stephenson a través de Poison Pen y Leanne Klein de Wall to Wall Media, que forma parte de Warner Bros. Television Studios UK. Warner Bros. Television producirá.

HBO y DC Studios declinaron hacer comentarios. Los representantes de Jackson no respondieron de inmediato a VariedadSolicitud de comentarios.

“V de Vendetta” comenzó como una serie de cómics escrita por Alan Moore e ilustrada por David Lloyd. Debutó en 1982 en la antología británica “Warrior”, y DC se hizo cargo de su publicación en 1988.

La historia se desarrolla en Gran Bretaña, en un futuro distópico y no muy lejano en el que el país está controlado por el fascista partido Norsefire. Un anarquista llamado V, conocido por su distintiva máscara de Guy Fawkes, busca derrocar al gobierno con la ayuda de Evey Hammond, una joven que V rescató de la policía secreta del país.

Si la serie “V de Vendetta” avanza, sería el último programa de acción en vivo de DC Studios en encontrar un hogar en HBO. Lo más famoso es que el presentador de cable premium transmitió el drama “The Penguin”, protagonizado por Colin Farrel y Cristin Milioti. Ese programa sirvió como continuación directa de “The Batman” de Matt Reeves y ganó nueve premios Emmy, incluido el de actriz principal destacada en una serie limitada para Milioti.

A continuación, HBO transmitirá la serie dramática “Lanterns”, protagonizada por Kyle Chandler y Aaron Pierre como los Green Lanterns Hal Jordan y John Stewart. No se ha fijado una fecha de estreno por el momento, pero se espera que se estrene a principios de 2026.

HBO también transmitió el drama aclamado por la crítica “Watchmen”, que sirvió como secuela de la novela gráfica original creada por Moore y Dave Gibbons. Sin embargo, ese programa se emitió en 2019, tres años antes del nombramiento de Gunn y Safran como directores del negocio de cine y televisión de DC.

Jackson escribió anteriormente la serie de Channel 4 “Somewhere Boy”, que se emitió en 2022. Fue nominado al premio BAFTA TV por escribir una serie dramática para ese programa, mientras que también compartió su nominación a mejor serie dramática. También es el escritor detrás de la próxima serie de Sky Atlantic «The Death of Bunny Munro», protagonizada por Matt Smith, que está basada en el libro del mismo nombre de Nick Cave.

Está representado por la UTA.

“V de Vendetta” se adaptó al cine en 2005, con Hugo Weaving como V y Natalie Portman como Evey. James McTeigue dirigió y los Wachowski escribieron el guión. La película recibió críticas positivas de los críticos tras su estreno y recaudó más de 130 millones de dólares en todo el mundo. Ha seguido siendo popular desde entonces, y Warner Bros. llevará la película de regreso a los cines en noviembre de 2026 en honor a su vigésimo aniversario.

Channel 4 había intentado desarrollar una serie de televisión “V de Vendetta”, pero finalmente no avanzó. La serie de HBO Max/Epix DC “Pennyworth”, que siguió al famoso mayordomo de Bruce Wayne, Alfred, durante su vida en el Londres de los años 60, también estaba destinada a servir como precuela de “V de Vendetta”, aunque fue cancelado después de tres temporadas antes de que esa historia pudiera desarrollarse por completo.