Serie de televisión ‘Words + Music’ para presentar a Elvis Costello, Sheryl Crow, más

Una nueva serie de música producida por Gunpowder & Sky y Audible, «Words + Music», se estrenará en MGM+ Este otoño, con episodios que aparecen Elvis Costello, Sheryl Crow, John Legend y Alanis Morissette. Se verá a los artistas compartiendo algunas de sus canciones más personales y las historias detrás de ellas frente a una pequeña audiencia y grandes pantallas, casi envolventes que ilustran esos cuentos.

La serie, recientemente filmada frente a las pequeñas audiencias en vivo en el escenario de volumen de Amazon MGM Studios en Culver City, se estrenará en MGM + 30 de noviembre. Es una consecuencia natural de la famosa podcast «Words + Music» que ha hecho con audible en los últimos años, en el que la mejor grabación de todos los tiempos compartió la narrativa de Gunpowder de su elección.

Backstage en una filmación reciente del episodio de Costello, Gunpowder & Sky CEO De Toffler dijo Variedad sobre la visión de la serie. No es la única empresa en marcha de Toffler en este momento, ya que también regresa a sus viejos terrenos, MTV, para producir los próximos Video Music Awards. Pero «Words + Music» claramente ocupa un lugar especial en su corazón.

«No teníamos intención de hacer una serie de televisión cuando comenzamos el podcast, que solo pensamos que era una forma maravillosa de contar historias y escuchar nuevas versiones de estas canciones para el podcast», dijo Toffler. «Y luego la tecnología realmente nos empujó a hacer esto para la televisión, porque estas etapas de volumen es donde filman tantas películas enormes, y le permite encontrar nuevas formas de representar visualmente las historias. Con Elvis, tenemos su obra de arte, así como imágenes de su infancia o lugares en su vida representados, y podemos volver y venir entre la historia y la banda.

Toffler, el ex presidente de MTV Networks, señala que, como socios en este nuevo programa, tiene a Alex Alex Coletti, quien hizo el «MTV Unplugged» de Costello más de 30 años, y Bill Flanagan, un creador de «Storytellers» de VH1 y «CMT» CMT «, con muchas décadas de experiencia colectiva en la música combinada y las palabras combinadas antes de eso.

Flanagan dice: «Ya sabes, son 25 años después, por lo que la tecnología nos ofrece oportunidades para contar historias de forma tridimensional, y esa es la principal diferencia. Quiero decir, el formato de ‘narradores’ los narradores ‘cuando comenzamos, en el sentido de que siempre hubo cantantes folklóricos que se sentaron en taburetes y cuentos y cuentos», y que ha existido mientras estuviera la música, supongo que supongo, cuando supongo que se sentó en un campamento y se sentó en un campamento y se sentó. La música de fogata podría haber sonado como en ese momento. «Pero las pantallas definitivamente distinguen esto. Como dijo Elvis, ‘el programa se llama» palabras + música «, pero vamos a hacer palabras, música e imágenes'».

Con la grabación de Costello a punto de comenzar, Flanagan fue optimista en la historia audiovisual que el mismo cantante y compositor trae al espectáculo. «Elvis hizo la primera ‘CMT Crossroads’, con Lucinda Williams», señaló Flanagan. «Y Elvis fue el segundo» VH1 Storytellers «, después de que Ray Davies hizo el primero», llegó al primero, que fue Ray Davies, y lo revisó y dijo: ‘Sí, puedo hacer esto’. Así que es muy confiable, y alguien con quien puedes contar cuando estás tratando de vender un nuevo proyecto. Tiene una forma única de usar las pantallas, que es que tenía cien pinturas que había hecho, junto con el uso de fotografías y otras imágenes. Cuando llega a la fiesta, es un colaborador completo «.

En el frente estrictamente técnico, Gunpowder & Sky dice que la filmación en la etapa 15 de Culver Studios presenta un volumen LED de 79 ′ x 80 ‘con un techo de 26 pies y una cubierta escénica de 74 pies, un entorno de producción virtual inmersivo impulsado por 105 cámaras de captura de movimiento y paneles LED ROE BP2.

Por lo tanto, es un poco más grandioso que el podcast que tenía el mismo nombre, que ofreció las voces de estrellas de hablar (y cantar) de Pete Townshend a Mariah Carey a San Vicente a Snoop Dogg.

Toffler dice: «Lo mejor de esta serie es que, al igual que con el podcast ‘Words + Music’, hay un formato suelto, pero en última instancia está personalizado para la visión de cada artista. Y también su propia obra de arte. Con Sheryl, quien grabamos primero, había hecho un documental con ella, por lo que ya tuvimos tantas fotos de su infancia. Pero Elvis decidió dar su arte original. Y él es una de las razas más grandes, y él es un documental más grande, y también tuvimos tantas fotos de su infancia. Pero Elvis decidió dar su arte original. Y él es una de las razas más grandes, y él es una de las razas más grandes, y también tuvimos tantas fotos de su infancia, pero Elvis decidió dar su arte original. Y él es una de las razas más grandes, y él es una de las carreras más grandes, y también tuvimos tantas fotos, y también tuvimos muchas fotos, y también nos dimos una gran cantidad de razones, y sino que nos damos una gran base, y también tuvimos una gran cantidad de carreras, y también nos damos una gran cantidad de razones de la vida, y sino que es una de las carreras más grandes. La letra de sus canciones es tan vívida.

Gunpowder & Sky ha pasado la última década disfrutando de ideas inusuales y más tradicionales. «Cuando salí de MTV hace unos 10 años y comencé esta compañía», dice Toffler, «no es casualidad que terminara contando historias sobre la música y tejiendo música en casi todo lo que hacemos, desde prácticamente traer a Biggie a la vida, porque él nunca murió en el mundo virtual, hasta un concierto de Sabrina Carpenter en VR, hasta contar historias a través de la vida. Contando historias de Merle Haggard rompiendo en un restaurante que pensó que era un banco porque estaba borracho para que ODB salvara la vida de un niño «. En la actualidad, su división de documentales «está trabajando en un Doc Jim Morrison ahora, y un Doc Jessica Simpson, y uno sobre MySpace. Siempre encontramos formas inventivas de contar historias sobre música, o tener música subrayan nuestras historias. Entonces, intentaré cualquier cosa una vez, y esto es definitivamente novedoso, esta serie».

¿Habrá más temporadas? «Me encantaría contar más historias, y espero que MGM me permita hacer eso». Su lista de deseos es larga: «Los tengo en mi cabeza. Hablamos con músicos todo el tiempo y están buscando nuevas formas de presentar su música».

Mientras tanto, Audible y Gunpowder & Sky tienen «Palabras + Películas» como una serie de podcasts en la tradición del programa original de audio «palabras + música».

En esa serie, los cineastas «cuentan historias e integramos sus clips de películas o música que los influyen o las películas que no son las suyas que las influyeron. Ron Howard habla la transición de un actor infantil a un director y dirigiendo a Bette Davis por la primera vez. Cameron Cameron habla sobre ‘Fast Times’ y ‘Jerry McGuirire’ y todas las grandes películas que hizo y Richard Linklater también hablan sobre cómo usa Musical. Y Natasha Lyonne está haciendo el suyo en el personaje. Todavía no está en las cartas, pero le encantaría ver que esto también se convierta en una producción de televisión. «No sé si me permitirán presentar eso visualmente, pero puedes imaginar que dejes atrás esas películas en un escenario como este; sería magnífico».

«Words + Music» es parte de un acuerdo entre Audible y Amazon MGM Studios para desarrollar proyectos inspirados en la biblioteca de contenido de Audible, dirigida por el jefe de televisión y cine de Audible, Jackie Levine. Además de esta serie, MGM+ también adquirió recientemente «The Wonderland Murders & The Secret History of Hollywood» del autor Michael Connelly, desarrollado a partir del podcast audible del mismo nombre.

Inminente para Toffler, por supuesto, como la producción en «Words + Music» ha disminuido, es su regreso a estar al frente de los VMA, esta vez como productor externo, después de un gran descanso después de sus casi 30 años con MTV.

Haciendo al menos doble servicio en este momento, dice: «No planeé estar en producción sin parar, incluso los fines de semana. Me han arrastrado a los Premios de Video Music el 7 de septiembre y, con suerte, habrá algún mayo».