Serie de televisión ‘pagado en completo’ en las obras de Curtis ’50 Cent ‘Jackson

Una adaptación en serie de «Pay in Full» se encuentra actualmente en el desarrollo temprano de Curtis «50 Cent» Jackson y Miramax.

Actualmente no se adjunta escritor o red/streamer al proyecto, pero la búsqueda está activamente para que alguien ayude a desarrollar la serie. Jackson producirá a través de G-Unit Film & Television.

«Pay In Full» se lanzó originalmente en los cines en 2002. Fue inspirado en la vida de los traficantes de drogas de Nueva York Azie Faison, Rich Porter y Alpo Martínez. Los personajes basados ​​en ellos fueron interpretados por Wood Harris, Mekhi Phifer y Cam’ron, respectivamente. En la película, tres amigos se elevan rápidamente a través de las filas del tráfico de drogas de Harlem, pero su éxito tiene un precio terrible.

Aunque no es un éxito en la taquilla, la película ha desarrollado un sólido culto después de su lanzamiento inicial.

Si el programa avanza, marcaría el último drama con guión ambientado en el mundo de las drogas para Jackson y G-Unit Film & TV. La compañía produjo anteriormente el exitoso drama de Starz «Power», que se emitió durante seis temporadas, además de producir todas las escisiones. Hasta la fecha se han producido otros tres programas de «potencia», mientras que la precuela «Power: Origins» ha sido ordenado para series.

G-Unit Film & TV actualmente produce la serie Starz «BMF», que se basa en la verdadera historia de los orígenes de la familia Black Mafia. La cuarta temporada de ese programa se emitió en junio. Jackson también apareció en la pantalla en «Power» como Kanan Stark, repitiendo ese papel en «Power Book II: Ghost». También ha dirigido episodios de «Power» y «BMF».

Otros proyectos de cine y televisión de G-Unit incluyen «For Life» en ABC y el documental «Tiktok Star Murders» y Docuseries «The Gilgo Beach Killer: House of Secrets» para Peacock.

Jackson es representado por IAG, el abogado Stephen J Savva y AKRPR.