Serie de Paramount+ Sets ‘Red Alert’ sobre Hamas Attack contra Israel

«Alerta roja», una serie con guión de cuatro partes que representa el ataque de 2023 de Hamas contra Israel, se estrenará en Paramount+ 7 de octubre para marcar dos años desde la tragedia.

Los cuatro episodios de la serie se lanzarán en Paramount+ a nivel mundial y en Keshet 12 en Israel. Creado, escrito y dirigido por Lior Chefetz («The Stronghold», «Sky Raiders»), «Alerta roja» fue producida por Keshet International y el nominado al Oscar Lawrence Bender, junto con Green Productions y el Fondo de Entretenimiento Israel.

La serie retratará los eventos de la vida real del 7 de octubre de 2023, cuando más de 1.200 personas fueron asesinadas y 250 secuestradas cerca de la frontera de Gaza. «Basándose de las verdaderas experiencias de quienes sobrevivieron, la serie teje sus valientes historias personales en una narrativa cinematográfica del devastador ataque terrorista que convirtió el sur de Israel en una zona de guerra, probando la humanidad y forjando el heroísmo a través del caos», se lee en un comunicado de prensa.

«Red Alert» sigue a varios civiles cuyas vidas se entrelazan en el fatídico día, incluido «Bat Sheva (Rotem Sela), una madre forzada a huir con sus dos hijas cuando su hijo es llevado a Gaza; Ohad (Miki Leon), un padre que se convierte en un trágico Symbolo de sacrificio mientras él protege su familia; se ve obligado a esconderse con su bebé detrás de las líneas enemigas; Su hijo herido, Itamar (NEVO Katan) ”, continúa el comunicado.

El CEO y presidente de Paramount, David Ellison, dijo en un comunicado que la serie «destaca el continuo compromiso de Paramount con la narración de historias a través de la excelencia artística y la precisión. Esta serie crítica captura cinemáticamente el horrible terrorismo que sorprendió al mundo el 7 de octubre con precisión e inspira con estas verdaderas historias de heroísmo y angustia. Agradecemos a Avi, Keshet y la ley por su visión con su visión con su visión». «.

El anuncio de la serie viene después Paramount condenó una petición en el que casi 4.000 figuras de la industria, incluidas Emma Stone y Joaquin Phoenix, se comprometieron a no trabajar con las instituciones de cine israelíes durante la guerra en curso en Gaza.

«No estamos de acuerdo con los esfuerzos recientes para boicotear a los cineastas israelíes. Silenciar artistas creativos individuales basados ​​en su nacionalidad no promueve una mejor comprensión o avanza la causa de la paz», dijo la directora de comunicaciones de Paramount, Melissa Zukerman, en un comunicado. «La industria del entretenimiento global debería alentar a los artistas a contar sus historias y compartir sus ideas con el público en todo el mundo. Necesitamos más compromiso y comunicación, no menos».

«Red Alert» fue co-creado con Ruth Efroni y coescrito por Kineret Peled e Idan Hubel. Los productores ejecutivos incluyen Maya Fischer de Green Productions, Shani Ettinger Sror, Roi Kurland y Gal Greenspan; Lawrence Bender de Bender Brown Productions y Kevin Kelly Brown; Jordana Reuben Yechiel; Mika montó; Avi Nir de Keshet Media Group; y Nati Dinnar de Israel Entertainment Fund y Russel Robinson. Otros socios de financiación incluyen la Fundación Familia Charles y Lynn Schusterman y The Film & Media Collaborative: The Gesher Multicultural Fund Fund, la Fundación Avi Chai y el Fondo Maimonides.