Serie de Netflix Italia sobre asesinatos por sexo sin resolver

Netflix ha dejado caer un trailer inductor de astaes para su próxima serie «El monstruo de Florencia«Dirigido por el especialista en género italiano Stefano SollimaLo que sigue a una serie de asesinatos relacionados con el sexo que tuvieron lugar fuera de Florencia desde fines de la década de 1960 hasta mediados de los años 80.

El espectáculo muy esperado, que profundiza en uno de los asesinatos en serie más brutales en la historia del crimen italiano, pronto se lanzará desde el Festival de Cine de Venecia antes de caer en Netflix el 22 de octubre.

Sollima, conocida por el arenoso éxito de la televisión «Gomorrah» y las películas «Sicario: Day of the Soldado» y «Sin remordimiento», Pasé más de un año investigando El caso aún sin resolver de «The Monster» («Il Mostro» en italiano). Ese es el apodo dado al presunto asesino en serie, que cometió ocho asesinatos dobles en el transcurso de 17 años que se aprovechó de parejas estacionadas en automóviles en lugares aislados alrededor de Florencia. «The Monster» siempre usó la misma arma, una Beretta calibre 22.

El espectáculo, con imágenes de período italiano de los años 70 y 80, vuelve sobre un hilo de investigación específico en el caso frío conocido como el «protagonista sardiniano», generado por una pareja sardiniana que vive en la Toscana con problemas de infidelidad.

«Estos asesinatos son sobre las mujeres», dice un magistrado investigador florentino en el trailer. «Es la violencia que se dirige específicamente a las mujeres».

La serie limitada de cuatro episodios, que se filmó en gran medida en Florence y sus alrededores, reúne a Sollima con el escritor Leonardo Fasoli y el cineasgrafía italiana as Paolo Carnera, con los que Sollima trabajó en «Gomorra» y el drama de la trata de cocaína «Zerozerozero».

El elenco italiano Companses Marco Bullitta, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis y Giordano Mannu.

«El horror, que se cuele verdaderamente, debe enfrentarse, no evitar», dijo Sollima en la declaración de su director. «Y una historia, para aparecer con claridad, sin abrazar una tesis, debe comenzar desde el principio. Para contarla con honestidad, respeto y rigor aún debe tener significado. No resolver, no explicar, sino simplemente recordar. Una forma de permanecer cerca de aquellos que quedaron allí, para siempre en la noche».

«The Monster of Florence» es producido por el apartamento, una compañía de Fremantle, y Alterego. Los productores son Lorenzo Mieli, Stefano Sollima y Gina Gardini.

Mire el trailer de «The Monster of Florence» a continuación.