Serie de libros La criada: compre en línea

“Frida McFadden”la criada«está de vuelta a la cima de las listas de los más vendidos nuevamente tras el estreno de la adaptación cinematográfica protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried.

El thriller psicológico, originalmente un gran éxito cuando se estrenó por primera vez en 2022, está ambientado en Long Island y se centra en una joven con mala suerte que acepta un trabajo como empleada doméstica de una pareja adinerada solo para descubrir un laberinto de engaños y peligros. La adaptación de Lionsgate está dirigida por Paul Feig y protagonizada por Sweeney como Millie Calloway y Seyfried como la misteriosa Nina Winchester. La adaptación estrenada el 19 de diciembre se estrenó con una sólida taquilla nacional de 8 millones de dólares el viernes por la noche.

La criada de Freida McFadden

Lionsgate adquirió los derechos del libro en 2022 en un acuerdo competitivo que indicó la confianza inicial del estudio en la propiedad, y para 2024 la adaptación había asegurado a su elenco de alto perfil y a su equipo creativo. Rebecca Sonnenshine, conocida por su trabajo en “The Boys”, adaptó el guión con Feig, cuyos créditos van desde “A Simple Favor” hasta “Bridesmaids”.

Con su debut teatral fresco en la memoria del público, “The Housemaid” ha vuelto a entrar en las listas de bestsellers, escalando no solo por la novela original sino también por sus secuelas: “The Housemaid’s Secret” y “The Housemaid Is Watching”. El universo expandido de la franquicia, que incluye historias derivadas y ficción corta, ha brindado a los lectores amplias razones para volver a visitar el trabajo de McFadden y a los nuevos lectores un claro punto de entrada al mundo.

La adaptación es «un thriller doméstico que aprieta los tornillos, no es más (o menos) que una pieza de pulp postfeminista llamativamente divertida y efectiva», escribió. Variedad El crítico de cine Owen Gleiberman. en su reseña.

