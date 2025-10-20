Serie de la familia Kennedy encargada en Netflix con Michael Fassbender

netflix ha dado luz verde a una serie dramática centrada en la vida de la muy influyente familia Kennedy, Variedad ha aprendido.

Titulado «Kennedy», el programa está basado en el libro de Fredrik Logevall «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956». Michael Fassbender está destinado a interpretar al patriarca de la familia Kennedy, Joseph Kennedy Sr. Netflix ha encargado una primera temporada de ocho episodios.

La noticia de la recogida de la serie llega casi dos años después del día en que Variedad reportado exclusivamente que la serie estaba en proceso en el streamer. En ese momento, las fuentes dijeron que Netflix vio el programa como una versión estadounidense de “The Crown” que trazará el ascenso de la familia Kennedy a la prominencia en la política estadounidense a lo largo de varias temporadas.

El logline oficial de la serie dice:

«‘Kennedy’ revela las vidas íntimas, los amores, las rivalidades y las tragedias que dieron forma a la dinastía más emblemática de la historia moderna y ayudaron a crear el mundo en el que vivimos hoy. A partir de la década de 1930, la primera temporada muestra el improbable ascenso de Joe (Fassbender) y Rose Kennedy y sus nueve hijos, incluido el rebelde segundo hijo Jack, que lucha por escapar de la sombra de su hermano mayor, el chico de oro».

Sam Shaw actuará como showrunner y productor ejecutivo de la serie. Peter Chernin, Jenno Topping y Kaitlin Dahill serán los productores ejecutivos de Chernin Entertainment. Eric Roth también será productor ejecutivo junto con Logevall, Lila Byock, Anya Epstein, Dustin Thomason, Thomas Vinterberg y Anna O’Malley. Vinterberg también dirigirá.

Este es el segundo papel protagonista televisivo que asume Fassbender en los últimos años. También protagoniza la serie Premium de Paramount+ “The Agency”, que actualmente está preparando su segunda temporada. Fassbender es conocido principalmente por su trabajo cinematográfico, ya que protagonizó películas como «12 años de esclavitud» y «Steve Jobs», que le valieron nominaciones al Premio de la Academia, así como «Inglorious Basters», «Shame», «Frank» y múltiples entradas en las franquicias «Alien» y «X-Men».

Shaw es conocido por crear programas como el drama histórico aclamado por la crítica “Manhattan” y por cocrear “Castle Rock”, basada en las obras de Stephen King, con Thomason. Sus otros créditos incluyen “Masters of Sex” en Showtime. También es un consumado escritor de ficción y periodista, y su trabajo aparece en publicaciones como Harper’s y This American Life.

Fassbender está representado por Range Media Partners y Sloane Offer. Shaw está representado por CAA. Roth está representado por CAA, Lenore Entertainment Group y Jackoway Austen. Thomason está representado por CAA y Jackoway Austen.