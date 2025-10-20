Serie de hechos sobre la muerte de Timothy Anugerah y avistamientos de la redada de la fiesta gay

Yakarta, VIVA – Actualmente, varios eventos interesantes atraen la atención de los lectores de VIVA, especialmente en el canal Noticias. Varios artículos también se convirtieron en foco de atención pública.

Durante todo el lunes 20 de octubre de 2025, noticias sobre una serie de hechos sobre la muerte de estudiantes de la Universidad Udayana (Unud) Timothy Anugerah Saputra hasta que la redada en una fiesta entre personas del mismo sexo en un hotel de Surabaya se convirtió en el tema más leído.

La siguiente es una lista de artículos. más popular en el canal Noticias VIVA Lunes 20 de octubre de 2025:

Serie de hechos sobre la muerte de Timothy Anugerah Saputra, estudiante de la Unud que cayó al 4to piso

El mundo de la educación superior en Indonesia está nuevamente de luto tras la muerte de un estudiante de la Universidad Udayana (Unud) llamado Timothy Anugerah Saputra, el miércoles 15 de octubre de 2025. El estudiante de 2022 de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas de Unud (FISIP) fue encontrado muerto en el patio del campus después de supuestamente caer desde el cuarto piso del edificio de conferencias.

Sin embargo, detrás de esta tragedia surgieron varios hechos nuevos que despertaron fuertes sospechas de que Timothy fue víctima de acoso en su propio campus. El siguiente VIVA resume el lunes 20 de octubre de 2025 una serie de hechos sobre la muerte de Timothy Anugerah Saputra, un estudiante de la Unud que cayó al 4to piso.

¡Peligro! Se recomienda a los residentes de Natuna que no salgan de sus hogares del 22 al 24 de octubre.

El Batallón Compuesto Gardapati (Yonkomposit/1GP) hizo un llamamiento a los residentes de Natuna Regency, provincia de las Islas Riau, para que no realizaran actividades al aire libre los días 22 y 24 de octubre de 2025, porque se estaban realizando ejercicios de tiro con balas de alto poder en varios puntos de la zona.

El comandante Yonkomposit 1/GP, teniente coronel de infantería Muchamad Ricky Prawiratama, confirmado desde Natuna el domingo, explicó que el entrenamiento se llevará a cabo de 08.30 a 16.00 horas. Algunos de los lugares de entrenamiento incluyen Air Lengit Village, Sebadai Ulu Village, Kelarik, Batubi y Teluk Buton.

La historia de Hashim Djojohadikusumo: Hay «gente imprudente» que quiere sobornar a Prabowo con 16,5 billones de rupias

Al Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, supuestamente le ofreció un soborno por valor de mil millones de dólares estadounidenses, equivalente a 16,5 billones de IDR, alguien a quien calificaron de «persona imprudente». Así se desprende de la historia expresada por el hermano menor del presidente Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, durante la presentación de «Indonesia Ora» celebrada por el Foro de la Comunidad Dorada de Indonesia (FORMAS) en el sur de Yakarta, el sábado 18 de octubre de 2025.