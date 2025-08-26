Serie de finalización de Netflix después de una temporada

«La costa«Se ha ido por la borda en Netflix. El streamer ha cancelado la serie Crime, poco más de dos meses después de su primera temporada.

Creado por Kevin Williamson«The Waterfront» se centró en la familia Buckley, una dinastía pesquera de Carolina del Norte que comienza en una pendiente resbaladiza de actividades ilícitas para salvar sus negocios. La serie protagonizó a Holt McCallany y Maria Bello como los cónyuges Central Buckley, junto con Melissa Benoist y Jack Wearny como sus niños duros. El conjunto también incluyó a Rafael L. Silva, Humberly González, Danielle Campbell y Savanah Brady Hepnera.

